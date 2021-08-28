ليبيا الان

عقيلة: حكومة الدبيبة تستطيع تجميد اتفاقياتها مع تركيا لأن السلطة التشريعية لم تعتمدها

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تساءل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ، كيف يكون مجلس الدولة استشاريا للبرلمان وهو معارض له؟ ؟ لذلك أقول إن وجود مجلس الدولة لخلق واستمرار الفوضى في ليبيا، وإن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات، بالإضافة إلى أن كل المحاكم ألغت قرارات حكومة فائز السراج

وأضاف عقيلة صالح، خلال لقاء خاص مع قناة الغد، رصدته “الساعة24”: “الليبيون هم أصحاب السيادة، ولهم الحق في اختيار من يحكم، وأن الرئيس المنتخب سيكون لكل الليبيين ومعترفا به دوليا، وحال ليبيا سيتغير إلى الأفضل بعد إنجاز الانتخابات.

وأردف: “يمكن لأي ليبي الترشح للانتخابات، سواء سيف الإسلام القذافي أو غيره طالما توفرت فيه شروط الترشح”

وقال عقيلة صالح، إن “حكومة الدبيبة تستطيع تجميد اتفاقياتها مع تركيا، لأن السلطة التشريعية لم تعتمدها، وعلى الرئيس المقبل أن يتحمل مسؤولياته، ولو ترشحت للانتخابات وفوزت بها سأعرض الاتفاقية مع تركيا على البرلمان، بالإضافة إلى أن الشعب الليبي يريد الانتخابات للخروج من هذه الأزمة الراهنة”.

 

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت يا عقيلة صالح رجل مخرف وأنت أحد أسباب دمار الوطن … ألست أنت من رضى بمجلس دولة مواز للبرلمان وكان البعره مندوبك في صخيرات المغرب وتم الضحك على ليبيا من قبل بيوم ليون الحاكم الفعلي ومجموعة العملاء أعداء الله والوطن من عصابات جاءت من كل حدب وصوب واستمرت في نهش الوطن و ختمت بمجئ السراج رقم 2.
    أنت جزء من المشكلة لأنك تبحث عن موقع قدم لك بكل السبل ولا تعرف للوطنية بابا يمكن أن تدخل منه الى قلوب الناس وأنت محل ضحك وتندر من جميع الليبيين اقصد بسطائهم وليس السراق وبائعي الذمم والأخلاق وعصابات الإجرام ولصوص المال الحرام.
    ألست أنت يا عقيلة صالح من جلس مع المجرم العميل واللص الكذاب الاشر المتواري تحت عباءة الإسلام المشري والاسلام منه براء وجماعته المنادية بأستمرار الاحتلال التركي الإسرائيلي لأرض الوطن.
    اللعنة عليكم جميعا يا اعداء الوطن، ألست أنت أحد اللاهثين وراء المآل وكل لحظة تقول هل من مزيد ولا ننسي بقية العصابة التي معك في برطمان النهب والسلب.
    لقد افقرتم الناس واجعتموهم ولم تتركوا وسيلة قذرة إلا واستخدمتموها لاذلانا واخيرا حكومة الدبيبة الفاشلة التي تتلاعب بعقول الناس وتمارس الكذب بكل أشكاله وتستمر في تطبيق تعلميات اوردغان بقهر الليبيين وتجويعهم واحتلال تراب واجواء بلادهم.
    جاء بكم القذافي وزمرته الفاسدة التي أوصلت البلاد والعباد إلى هذا الحال حيث ضحكت على الليبيين الغلابة المقهورين طيلة أربعة عقود والنتيجة وصول البلاد إلى هذا الوضع البائس.

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  • يجب اتخاذ هذا الاجراء فورا لانه تدخل سافر من المثليين و الشواذ الاتراك في شؤوننا و ليذهب العرص دبيبه و السراج الذيوث الذي خان و يجب ان يعلم أن الموت وراه حتي في فانواتو

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