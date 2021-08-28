عقيلة: حكومة الدبيبة تستطيع تجميد اتفاقياتها مع تركيا لأن السلطة التشريعية لم تعتمدها

تساءل المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ، كيف يكون مجلس الدولة استشاريا للبرلمان وهو معارض له؟ ؟ لذلك أقول إن وجود مجلس الدولة لخلق واستمرار الفوضى في ليبيا، وإن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات، بالإضافة إلى أن كل المحاكم ألغت قرارات حكومة فائز السراج

وأضاف عقيلة صالح، خلال لقاء خاص مع قناة الغد، رصدته “الساعة24”: “الليبيون هم أصحاب السيادة، ولهم الحق في اختيار من يحكم، وأن الرئيس المنتخب سيكون لكل الليبيين ومعترفا به دوليا، وحال ليبيا سيتغير إلى الأفضل بعد إنجاز الانتخابات.

وأردف: “يمكن لأي ليبي الترشح للانتخابات، سواء سيف الإسلام القذافي أو غيره طالما توفرت فيه شروط الترشح”

وقال عقيلة صالح، إن “حكومة الدبيبة تستطيع تجميد اتفاقياتها مع تركيا، لأن السلطة التشريعية لم تعتمدها، وعلى الرئيس المقبل أن يتحمل مسؤولياته، ولو ترشحت للانتخابات وفوزت بها سأعرض الاتفاقية مع تركيا على البرلمان، بالإضافة إلى أن الشعب الليبي يريد الانتخابات للخروج من هذه الأزمة الراهنة”.