«الهنقاري»: الدبيبة كان في كلمته «جريئًا وشجاعًا وصادقًا»

اعتبر محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن عبد الحميد الدبيبة كان خلال الكلمة التي وجهها للشعب الليبي، مساء الجمعة، «جريئًا وشجاعًا وصادقًا».

وقال الهنقاري، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” خطاب الدبيبة الليلة كان فيه جريئًا وشجاعًا وصادقًا في قوله وبثقة عالية”.

وأضاف:” اعتبر الدبيبة أول حاكم ليبي يشتم «حفتر وعقيلة» بكلمة شعبية “الشلافطية” تليق بمقامهم الواطي لأنهم يفكروا بعقلية العصور القديمة والمتخلفة والجهلة” على حد تعبيره.

وتابع:” أن الدبيبة هدد الدول الراعية للفتنة والحروب في ليبيا، وأتمني أن لا يتدخل المجتمع الدولي ونتركهم وحدهم لنشاهد المعركة، من هو المنتصر؟” على حد ادعائه.

وقال عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة:” حكومتنا مشكلة من جميع أطياف الشعب الليبي وهي بالفعل حكومة وحدة وطنية

وأضاف الدبيبة، في كلمة وجهها للشعب الليبي، مساء اليوم الجمعة:” وفرنا جميع الملاحظات المطلوبة من البرلمان على مشروع الميزانية، وقدمناها معقولة للنواب معتمدة على محصلات النفط، وعدم اعتمادها عطل أعمال الحكومة لمدة 4 أشهر”.

ولفت الدبيبة، إلى أن البرلمان تعمد عرقلة الميزانية وأعاق عمل الحكومة خلال الفترة الماضية، بأسباب واهية وليست جادة، فالبرلمان هو من طلب زيادة الميزانية الأخيرة وفق الملاحظات المقدمة إلينا”.

وبين أن الأزمات التي حدثت خلال السنوات الماضية تحتاج إلى ميزانية إضافية لحلها، فعدم اعتماد الميزانية جعل الحكومة كـ«سيارة بدون وقود».

وتابع الدبيبة:” أقول لعقيله صالح والنواب لديكم لجان متخصصة لمراجعة ومتابعة آداء الحكومة ونحن متعاونون لأبعد الحدود، ووفرنا 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا وسنوفر 3 ملايين أخرين خلال الفترة المقبلة، كما لدينا مليون شخص ملقح ضد كورونا ونستهدف تطعيم ملايين حتى نحصن الشعب الليبي كاملا بجرعتين”.

وأوضح الدبيبة، أن وضع ليبيا في أزمة كورونا أفضل مما كانت عليه بكثير، ومن يشكك في ذلك فاشل، متابعا:” من يملك أي مستندات أو مخالفة عن إدارتنا لأزمة كورونا فليقدمها للنائب العام ونحن مستعدون للمحاسبة”.