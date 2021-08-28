النائب الرعيض: التقارب العسكري بين الكتيبة 166 واللواء طارق بن زياد بداية لتوحيد الجيش

قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة، محمد الرعيض، الذي كان لسنوات، واحداً من أشد المعارضين للجيش في بنغازي، إن “اجتماع آمر الكتيبة 166 مع آمر كتيبة طارق بن زياد للدخول إلى الشويرف وتأمين منظومة النهر جاء بتكليف مباشر من رئيس الحكومة وبتنسيق مع رئاسة الأركان، وهو إنجاز يستحق الثناء”.

وأشار في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″، هذا الاتفاق قد يكون بداية فعلية لتوحيد مؤسسة الجيش والعمل المشترك بعيداً من التجاذبات السياسية”.

و أطلقت عملية أمنية مشتركة بين كتيبة عسكرية تابعة للجيش في بنغازي وكتيبة من مدينة مصراتة، لتأمين جزء من الطريق الساحلي غرب مدينة سرت، وهو التعاون الأول في مهمة ذات طبيعة أمنية وعسكرية بين الطرفين، منذ تحول الأزمة السياسية في ليبيا إلى مواجهات عسكرية عام 2014.