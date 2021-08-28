31 عضوا بـ«لجنة الحوار» يطالبون البعثة الأممية بعقد جلسة طارئة للملتقى

دعا 31 عضوًا بملتقى الحوار السياسي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش، بعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات التي وصفوها بـ«الجسيمة» التي تُعيق تنفيذ خارطة الطريق.

وقال الأعضاء، في خطابهم- الذي نشره أحمد خليل الشركسي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”-:” نحن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الموقعون على هذا الكتاب نتقدم إليكم استناداً إلى المادة الرابعة، الفقرة (9،7،6) من خارطة الطريق وضوابط عمل ملتقـــى الحوار وانعقـــاده الدوري والطارئ بطلب عقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي لمعالجة الاختراقات الجسيمة في تنفيذ الخارطـة”.

وأضاف الخطاب- الذي حصلت “الساعة24″ على نسخه منه:” ومناقشة التطورات الخطيرة التـي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي، وحرصًا منا لضمان تحقيق السلام العادل، والحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيـقي لإجراء الانتخابــــــات في أجالها المحددة لها للمرحلة التمهيدية”.

ووقع على الخطاب، أعضاء ملتقى الحوار، وهم:” عبدالمطلب ثابت، وسلطنة المسماري، وزياد دغيم، وبدر النحيب، وحمد البنداق، وأحمد الشركسي، وبوبكر عيسى العبيدي، وبلقاسم النمر، وصالح المنصوري العبيدي، ومسعود عمر العرفي، وادريس يحي البرعصي، وآمال بوقعيقيص، وسلوى الدغيلي، وابتسام العرفي، علي بونجيم، وبوبكر مصباح، ومصباح دومة، وهاجر القائد، وعبدالرحمن العبار، وحسن الزرقة، وعبدالله عثمان، والعجيلي الحسناوي، وسعيد كلا، وحسين الانصاري، وانس الحمري، ويوسف الفرجاني، ورمضان السنوسي، ومحمد بوعجيلة الغدي، وخالد الأسطى، وأم العز الفارسي، وخديجة عبد العالي”.