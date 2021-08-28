الدبيبة في رسالة إلى تونس: لا نقبل اتهامنا بالإرهاب.. ولسنا مثل السابق

وجَّه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة رسالة إلى تونس أكد فيها عدم قبول اتهام ليبيا بالإرهاب، مشيرًا إلى إرساله وفدًا للتفاهم مع الحكومة التونسية بخصوص «هذا الاتهام الغريب».

وأكد الدبيبة في كلمة نشرتها منصة حكومتنا اليوم السبت: نحن الآن نختلف عن ذي قبل، فنحن شعب حر، ولا نقبل اتهامنا بالإرهاب، الذي واجهناه في سرت وغيرها لدحر تنظيم داعش».

وأشار إلى دخول 10 آلاف إرهابي إلى ليبيا، جاءوا خصوصًا من الدول المجاورة، لم يسمها. وأضاف: «عدد الليبيين منهم على أصابع اليد الواحدة».

وتابع مخاطبًا الحكومة التونسية: «إذا كانت تريد تونس أن تكون لها علاقات تعاون معنا فلا بُد من الاحترام ويجب عدم الخلط بين السياسة والإرهاب.. فلن يضحك على الليبيين مرة أخرى».

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