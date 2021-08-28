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نيجيريا تُجلي الدفعة الثانية من مواطنيها المحتجزين في ليبيا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحّلت نيجيريا الدفعة الثانية من مواطنيها المحتجزين بمراكز إيواء المهاجرين في العاصمة طرابلس، البالغ عددهم 107 مهاجرين تقطعت بهم السبل داخل ليبيا.

وقال القائم بأعمال سفارة نيجيريا في ليبيا كبيرو موسى، لوسائل الإعلام المحلية في أبوجا، إن معظم العائدين من ضحايا الاتجار بالبشر وصلوا بالفعل إلى مطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة النيجيرية.

وأضاف: “نسعى لضمان عدم ترك أي نيجيري عالق أو تعرض لمعاملة غير إنسانية، وسنُقدم المساعدة القنصلية المعتادة لمستحقيها في الظروف الصعبة التي يعيشون فيها على الأراضي الليبية”.

ورحّلت نيجيريا عشرات المهاجرين من ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية، وكان من بينهم أبناء مقاتلي تنظيم داعش المقتولين في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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