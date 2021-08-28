المستشار صالح: لا حل لقضية ليبيا إلا بإجراء انتخابات 24 ديسمبر

أخبار ليبيا 24

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الجمعة، أنه لا حل لقضية ليبيا إلا بإجراء انتخابات 24 ديسمبر، مؤكدا أنه يُصر بشكل شخصي على إجراء الانتخابات في موعدها.

وأوضح المستشار صالح في لقاء متلفز عبر قناة الغد، “أنه لا توجد معوقات تشريعية أو قانونية لإجراء الانتخابات، ولكن هناك من يضع معوقات لمصالحهم الشخصية، بالإضافة إلى أن هناك من يخشى الخروج من المشهد حال إجراء الانتخابات”.

وأكد رئيس مجلس النواب أنه تمت الموافقة على قانون انتخاب الرئيس بدون اعتراض، لافتا إلى أن النواب أقروا ذلك بالإجماع، ولكن هناك بعض النواب لا يريدون إتمام هذا الاستحقاق لمصالح جهات أخرى.

وتابع المستشار صالح، أن مجلس النواب هو السلطة المختصة بإصدار القوانين، ولا يوجد أي شريك للبرلمان في صياغة وإصدار القوانين، موضحا أن المجلس الأعلى للدولة هو مجلس استشاري، ومن بقايا المؤتمر الوطني الذي سقط، منتقداً بقاء هذا الكيان الذي كان يعارض وجود مجلس النواب منذ 2014، ورفض تسليم السلطة والاعتراف بالانتخابات”، وأردف صالح قائلا، “يجب الذهاب إلى الانتخابات بأي شكل”.

وقال رئيس مجلس النواب متسائلا، “كيف يكون مجلس الدولة استشاريا للبرلمان وهو معارض له؟ لذلك أقول إن وجود مجلس الدولة لخلق واستمرار الفوضى في ليبيا، وإن مجلس النواب هو السلطة الوحيدة المختصة بإصدار التشريعات، بالإضافة إلى أن كل المحاكم ألغت قرارات حكومة فائز السراج”.

وانتقد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دور مجلس الدولة في طرابلس. متهما إياه بأنه يكرس للفوضى السياسية في البلاد، مؤكدا أن السلطة المختصة بإصدار القوانين هي مجلس النواب، وأن هذا أمر متعارف عليه في كل دول العالم.

وأشار المستشار صالح إلى وجود خلاف بشأن مشروع الدستور الجديد، وأنه يجب تحقيق المصالحة الوطنية تمهيدا لإصدار الدستور، مؤكدا أنه لا يوجد أي دور لمجلس الدولة في إقرار القوانين، ولا يقدم أي مساعدة للبرلمان.

وتابع المستشار صالح، “يمكن خلال أسبوعين تعديل قانون انتخاب مجلس النواب”، موضحا أن الانتخابات الرئاسية لن تقصي أو تستبعد أحدا، وكل من تتوافر فيه الشروط المطلوبة من حقه الترشح للرئاسة.

وأضاف، “الليبيون هم أصحاب السيادة، ولهم الحق في اختيار من يحكم، وأن الرئيس المنتخب سيكون لكل الليبيين ومعترفا به دوليا، وحال ليبيا سيتغير إلى الأفضل بعد إنجاز الانتخابات”، وأردف، “يمكن لأي ليبي الترشح للانتخابات، طالما توفرت فيه شروط الترشح”.

وقال المستشار صالح، إن “حكومة الدبيبة تستطيع تجميد اتفاقياتها مع تركيا، لأن السلطة التشريعية لم تعتمدها، وعلى الرئيس المقبل أن يتحمل مسؤولياته، ولو ترشحت للانتخابات وفوزت بها سأعرض الاتفاقية مع تركيا على البرلمان، بالإضافة إلى أن الشعب الليبي يريد الانتخابات للخروج من هذه الأزمة الراهنة”.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن كل الأحاديث التي تقول إن البرلمان الليبي غير مستمد شرعيته من القانون أحاديث كلها باطلة ومخالفة للقانون، وقانون تأسيس البرلمان قائم ومعمول به.

وفي رده عن سؤال حول ملامح قانون انتخاب الرئيس، أكد المستشار صالح، أن القانون سينشر في الجريدة الرسمية، وبإمكان كل الليبيين يتابعونه بالفقرة وبالمادة، مشيرا إلى أن الأوضاع في البلاد الآن في مرحلة استثنائية واستفدنا مما حدث في تونس.