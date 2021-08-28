النعاس: جون بايدن يعيش حالة بائسة وتعيسة

قال محمد النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، إن الرئيس الأمريكي جون بايدن، يعيش حالة نفسية بائسة تعيسة يصعب الإنعتاق منها فى الأمد المنظور، وفق قوله.

وكتب النعاس على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “من خلال متابعتى اليومية لتصريحات الرئيس بايدن حول انسحاب قواته من أفغانستان، لاحظت أنه يحاول قدر المستطاع تجنب الإعتراف بالهزيمة لكن عباراته تحتوى على كثير من المرارة التى لا تخطؤها أذن السامع المنتبه” وفق تعبيره.

وواصل قائلًا: “عندما ينهزم المارد الجبار أمام خصم لا يماثله حجما ولا وزنا بعد مقارعته 20 عاما، فهذا يعنى أنه فى حالة نفسية بائسة تعيسة يصعب الإنعتاق منها فى الأمد المنظور، وعلى الباغى تدور الدوائر”.