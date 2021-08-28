مقتل مصريين واختطاف آخرين أثناء عبورهم المياه الليبية

ذكرت مصادر إعلام مصرية أن عدداً من أهالي قرية تلبانة التابعة لمركز المنصورة قد تُوفّوا، وتم اختطاف عدد آخر منهم داخل المياه الإقليمية الليبية.

وذكر الأهالي أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم، قبل أن تردهم أنباء بعد أيام عن غرق مركب ومصرع 11 من ركابه، فيما تم اختطاف البقية وعددهم 50 مسافراً، وتم الاتصال بأهاليهم من قبل الخاطفين وطلب فدية مالية منهم، بحسب موقع روسيا اليوم الإخباري.

وطالب أهالي تلبانة السلطات المصرية بالتدخل لكشف مصير أبنائهم والمساعدة في تحرير أبنائهم المختطفين، واستعادة جثامين من مات منهم.

وتُعتبر ليبياً محطة عبور لكثير من المهاجرين القادمين من مصر ودول أفريقية أخرى، في سعيهم للوصول إلى القارة العجوز وبدء حياة أفضل في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية القاسية التي يعيشونها في بلدانهم.

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