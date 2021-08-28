عدد من أعضاء ملتقى الحوار يطلبون عقد جلسة طارئة

طلب عددٌ من أعضاء ملتقى الحوار السياسي انعقاد جلسة طارئة لملتقى الحوار وفي عريضةٍ تقدموا بها للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، يان كوبيتش؛ أرجعوا سبب طلبهم هذا لما قالوا عنه “معالجة الاختراقات الجسيمة” في تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى، إلى جانب التطورات الخطيرة التي تمسّ وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي .

العريضة، التي وقعّها 31 عضوًا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي؛ أكدت أن المطالبة بعقد هذه الجلسة لم تصدر إلا لضمان تحقيق السلام العادل، والحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في آجالها المحددة لها للمرحلة التمهيدية.

وكان العضو في ملتقى الحوار، أحمد الشركسي، قد أرجع سبب الحروب التي شهدتها ليبيا طيلة المدة الماضية، إلى الجمود السياسي والنزاع على الشرعية محذرا من أن رفض الانتخابات الرئاسية سابقًا والبرلمانية حاليًا من قبل بعض أعضاء ملتقى الحوار؛ سيجرّ البلاد إلى جمود سياسي جديد، وسينتهي الأمر بعد ذلك إلى الحرب.

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