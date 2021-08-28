اجتماع وزير الداخلية مع المبعوث الأممي لدى ليبيا

طرابلس 28 أغسطس 2021 (وال) _ اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية السيد خالد مازن أمس الجمعة، مع المبعوث الأممي لدى ليبيا يان كوبيتش والوفد المرافق له.

وحضر الاجتماع الذي عقد بديوان الوزارة، رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، ومدير إدارة التخطيط الأمني عميد جمال صفر ، ومدير مكتب الوزير عميد نور الدين أبو جريدة، إضافة إلى الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية عقيد عبد المنعم العربي، والمستشار القانوني للسيد الوزير لحقوق الانسان الدكتور خالد فلاح ومدير أمن جنزور كمال اوحيدة.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع من أبرزها الزيارة الأخيرة التي قام بها الوزير إلى تونس وما حملته من أهمية للبلدين خاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين جواً وبراً والملفات الأمنية الأخرى.

كما تم التطرق خلال الاجتماع إلى ملف الإستحقاق الإنتخابية القادم في 24 ديسمبر، والدور الذي تتحمله الوزارة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بتأمين مراكز الإقتراع وجميع المشاركين في هذا الإستحقاق لضمان نجاحه.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أكد الوزير على أهميته بإعتباره ملفاً إنسانياً، وأن وزارة الداخلية ورغم كافة الصعاب إلى أنها قدمت الدعم اللازم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للقيام بكافة مهامه على أكمل وجه.

وأشار إلى أن الوزارة بكافة منتسبيها يعملون في كافة الأوقات لإرساء دعائم دولة القانون والاستقرار الأمني.

ومن جانبه، أشاد المبعوث الأممي لدى ليبيا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية على الأرض وكذلك جهودها فيما يتعلق بالتعاون مع البعثة في المجالات الأمنية الدولية. (وال _ طرابلس) ب خ / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال