نصية: الدبيبة يتصرف كرئيس حزب فائز بالسلطة

علق عبد السلام نصية، عضو مجلس النواب، على كلمة عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوطنية المؤقتة، يوم أمس، بشأن خطة التنمية وعدم إقرار الميزانية من قبل مجلس النواب.

كتب “نصية” على حسابه بـ”تويتر”: “الحكومة تم تشكيلها بالدرجة الأولى من أعضاء لجنة 75 (منتدى الحوار السياسي ) المؤيدين لقائمة رئيس الحكومة وكانت تصرفاتهم كحزب فائز بالسلطة وليست حكومة وحدة وطنية. وحتى من تم اقتراحه من قبل بعض أعضاء مجلس النواب كان بموافقة أعضاء الحزب الفائز.. يجب إستعادة الدولة” وفق قوله.

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