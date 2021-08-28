مراسل الجزيرة بطرابلس: «الدبيبة» دخل مرحلة المواجهة العلنية مع «عقيله وحفتر»

زعم أحمد خليفة، مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دخل في مواجهة علنية مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، على حد زعمه.

وادعى «خليفة»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: ‏«يمكن القول الآن إن رئيس الحكومة عبد الحميد ‎الدبيبة دخل فعلا مرحلة المواجهة المعلنة مع تحالف ما يسمى عملية الكرامة بشقيه العسكري الذي يقوده حفتر، والسياسي الذي يقوده عقيلة صالح».

واختتم مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، قائلا: «بدا واضحا الآن أن حفتر وعقيلة يسعيان إلى إنهاك الحكومة ثم إسقاطها وإدخال البلاد من جديد في فوضى العنف المسلح».