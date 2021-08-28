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مراسل الجزيرة بطرابلس: «الدبيبة» دخل مرحلة المواجهة العلنية مع «عقيله وحفتر»

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم أحمد خليفة، مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دخل في مواجهة علنية مع المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، على حد زعمه.

وادعى «خليفة»، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلا: ‏«يمكن القول الآن إن رئيس الحكومة عبد الحميد ‎الدبيبة دخل فعلا مرحلة المواجهة المعلنة مع تحالف ما يسمى عملية الكرامة بشقيه العسكري الذي يقوده حفتر، والسياسي الذي يقوده عقيلة صالح».

واختتم مراسل قناة الجزيرة القطرية في طرابلس، قائلا: «بدا واضحا الآن أن حفتر وعقيلة يسعيان إلى إنهاك الحكومة ثم إسقاطها وإدخال البلاد من جديد في فوضى العنف المسلح».

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ابحتو ا في جوجل……. احمد خليفة يقبل يد معمر في سنة 2011 مقابل 80 الف ديناررر..شنو ريحتها يد معمر يااحمد خليفة

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  • اى مواجهة يامتخلف عقليا فالجيش الوطنى يسيطر على غالبية الاراضى الليبية والتى تحتوى على النفط والمياه وبدونها لا قيمة لما تسيطر عليه مليشيات متناحرة شمال غرب طرابلس وهدف الدبيبة الغبى واضح لا مبتدأ فى السياسة ولكن الجيش الوطنى يتصرف بكياسة فالدبيبة يريد ان بستقز الجيش الوطنى ليرفض اجراء الانتخابات فى موعدها حتى لا يظهر بانه فشل فى اجرائها فى موعدها بينما عقيلة صالح اذكى منه ويستغل غباوته لبجعله يتخبط والبديل جاهز لسقوطه وهو قائمة عقيلة صالح لان الانتخابات لن تجرى فى موعدها خلاص ولا يد من حكومة بديلة قوية ستكون برئاسة باشاغا وعقيلة رئيسا للمجلس الرئاسى ومعه جويلى وستتبدل الخريطة على الارض حيث يسعى باشاغا بدعم من جويلى للقضاء على مليشيات الزاوية وغنيوة التى تتقاتل الان والابقاء على مليشيات مصراته كاره والزنتان ونقول باى باى للفار والنمروش واللافى .
    وباشاغا سعى من قبل لدعم من مصر والدول الاوربية ووعدها بالقضاء على المليشيات فى خطة محاربة الافاعى ووقتها سنجد الافعى الدبيبة فى قرقارش بيشلفط على الخائط

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