بعثة الاتحاد الأوروبي: الاستعداد لتطعيم قرابة 6500 شخص في بنغازي ضد كورونا

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا إنشاء 38 محطة تطعيم في بنغازي لإعطاء حوالي 6480 جرعة لقاح لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا أن الاتحاد الأوروبي ووزارة التنمية الألمانية والسفارة الألمانية ساهموا في دعم اليونيسف ووزارة الصحة الليبية لضمان استعداد القطاع الصحي للاستجابة لاحتياجات الليبيين في الاستجابة لفيروس كورونا.

وبينت بعثة الاتحاد الأوروبي أن اليونيسف ووزير الصحة الليبي أطلقوا الاربعاء الحملة الوطنية الاستثنائية للتطعيم الشامل ضد فيروس كورونا.

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى أن الحملة تنطلق في مجمع سليمان الضراط ببنغازي الذي يعمل من الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، حيث تم إنشاء 38 محطة تطعيم لإعطاء حوالي 6480 جرعة لقاح