ليبيا الان

الإعلان عن جسم سياسي تحت مسمى “إقليم طرابلس الغرب”

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت العاصمة طرابلس، يوم أمس، الإعلان عن جسم سياسي جديد تحت مسمى “إقليم طرابلس الغرب”.

وبحسب المعلومات المتوفرة؛ فإن الإعلان عن الجسم الجديد، جاء في مكتب السياسات بمجلس الوزراء، وهو يضمّ ممثلين عن عددٍ من المدن والمجالس العسكرية ومجالس البلديات من مصراتة والزاوية وطرابلس ومسلاتة.

ولقي الخبر ردود فعل رافضة، إذ قال نشطاء إنه خطوةٌ أولى باتجاه التقسيم وتغذية النعرات الانفصالية.

وجاء هذا الإعلان في وقت تعمل فيه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • شوية خرفان غبية لا وزن شعبى لها فما قيمة اقليم طرابلس بدون اقليمى برقة وفزان حيث ثروات الشعب الليبى من نفط وغاز ومياه وبدونهما سيكون اقليم طرابلس مجرد رعاة للاغنام

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  • الى صاحب التعليق الاول ….السخرية والتهكم اتركها جانبا عندما تريد ان تتكلم عن الوطن فهو امر مقدس وهذه الانفاس الانفصالية لن تكون الا ضراط يأخده الريح الى حيث انوف الانفصاليين والفيدراليين ؟..ليبيا لاتقف على هؤلاء الاوغاد او من يرى رأيهم او يحلم بحلمهم ؟..ليبيا بنفطها او عبطها وحدة واحدة ولن تكون الا كذلك ؟..وقصة برقة وفزان وطرابلس إنما هي مسميات تاريخية انتهت مع الزمن ومن يستدعيها افاق وخائن اللهم الا كأحاديث للصبية بعد هروب الكهرباء ؟.

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