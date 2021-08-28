الإعلان عن جسم سياسي تحت مسمى “إقليم طرابلس الغرب”

شهدت العاصمة طرابلس، يوم أمس، الإعلان عن جسم سياسي جديد تحت مسمى “إقليم طرابلس الغرب”.

وبحسب المعلومات المتوفرة؛ فإن الإعلان عن الجسم الجديد، جاء في مكتب السياسات بمجلس الوزراء، وهو يضمّ ممثلين عن عددٍ من المدن والمجالس العسكرية ومجالس البلديات من مصراتة والزاوية وطرابلس ومسلاتة.

ولقي الخبر ردود فعل رافضة، إذ قال نشطاء إنه خطوةٌ أولى باتجاه التقسيم وتغذية النعرات الانفصالية.

وجاء هذا الإعلان في وقت تعمل فيه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ومجلس النواب وملتقى الحوار السياسي، على التحضير للانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر .

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