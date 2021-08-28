“الدولية للهجرة” تقدم مساعدات إنسانية للجاليات الأفريقية في الجفرة

أخبار ليبيا 24

قامت مؤسسة قارة عافية للأعمال الإنسانية، إحدى مؤسسات المجتمع المدني بالجفرة، بتوزيع مساعدات إنسانية مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة على الأسر والأفراد من الجاليات الأفريقية المتواجدة بمدن بلدية الجفرة “هون وسوكنة وودان وزلة والفقهاء”.

واشتملت المساعدات حسب بيان المنظمة على مواد تنظيف وأواني طبخ وأسرّة وأغطية، وملابس أطفال من عمر سنة واحدة إلى 18 سنة للذكور والإناث.

وأوضحت رئيسة مؤسسة قارة عافية يثرب معيوف أن هذه المساعدات قُدِّمت لأكثر من 250 شخصًا من أفراد الجاليات الأفريقية والعائلات من مختلف الدول الأفريقية والعربية من بينها تشاد ومالي والنيجر والسودان ومصر وغيرها. وقالت إن المؤسسة تعمل حاليًا على توفير الأدوية لبعض المصابين بأمراض مزمنة “السكري، وضغط الدم، والكلى، والقلب”.