العكروت: الدبيبة تحدث عن «خطة خمسية» وليس عن 4 أشهر متبقية له في الحكم

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى البحرين وسلطنة عمان، إن كلمة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، يوم أمس، كلنت ضعيفة لحديثه عن خطة خمسية بينما لا يتبقى له سوى 4 شهور.

كتب “العكروت” قائلاً على حسابه بموقع فيسبوك: “استمعت لكلمة السيد رئيس الوزراء، طبعا لن ادخل في الحديث عن لغتها واسلوبها ، فهذا بالنسبة لي من ثانويات الأمور والملاحظات، الكلمة أعتقد تمت دراستها قبل القائها، وذلك واضح جليٌ من تسلسل الملاحظات والانتقال من واحدة إلى أخرى بهدوء”.

أضاف “العكروت”: “الكلمة متفائلة طموحة مملؤة بالامال والاحلام ، منها ما هو سهل قريب وفيها ما هو صعب بعيد، في كلمته القى باللوم على البرلمان في عرقلة عمل الحكومة، لكن الملاحظ أن الحكومة لم تتعرقل اعمالها، رحلات دولية، تحويلات دولية، قرارات بزيادة مرتبات، قروض للشباب بمئات الملايين، تعاقدات لشراء معدات ومواد، استيراد لقاحات وأدوية. القضية الوحيدة التي عرقلتها عدم الموافقة على الميزانية هي تسديد المرتبات للموظفين الذين يشتغلون (كرفي) لسنوات، هذا هو البند الوحيد الذي تتعلل الحكومه فيه بعدم اعتماد الميزانية، أما بقية البنود، تبارك الله ماشيه 100%، ولم تتعرقل بسبب عدم اعتماد الميزانية”.

وواصل “العكروت”: “نقطة ضعف الكلمة هي أنها (كلمة رئيس وزراء يتحدث عن خطة خمسية ) وليست كلمة رئيس وزراء يتحدث عن أربعة اشهر بقيت له في سدة الحكم، هذه النقطة أراها الأكثر أهمية من الوعود، فالوعود لا يعطيها من كانت فترته المتبقية أربعة أشهر، ولو كان في يده فانوس علاء الدين أو خاتم سليمان، إن حديث السيد الرئيس عن فترة مقبله بكل هذه الوعود والأحلام والامال ، لا توحي إلاّ بأمرين : إمّا ان ليس هناك انتخابات، وامّا انه ضامن استمرار بقائه حتى في حال اجراء الانتخابات”.