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ثابت: سعيد يريد إجهاض كل محاولات الاخوان لتشكيل جبهة تونس – طرابلس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد المحلل السياسي منذر ثابت أن قرار السلطات التونسية منع عدد من القيادات الإخوانية في ليبيا من دخول أراضيها هو إعلان لصراع محاور (الحلف القطري – التركي) المعادي للرئيس التونسي، والذي من رهاناته أن يمتد إلى تونس بعد رفضه لقرارات الخامس والعشرين من يوليو التي اتخذها قيس سعيّد.

ثابت قال في تصريح لصحيفة “العرب” “يبدو أن المسار سينتهي إلى مواجهة بين النهضة وسعيّد، وهذا عنوان للتوتر بين تيار الإسلام السياسي والرئيس، وإلى حد الآن لا يزال هناك إشكال أمني حقيقي في ليبيا، حيث لم تتمكن حكومة الوفاق 2 (في إشارة إلى حكومة عبدالحميد الدبيبة) من توحيد السلطات الأمنية وحل أزمة الميليشيات وترحيل المرتزقة”.

وتابع ثابت “من المؤكّد أن الرئيس سعيّد يسعى لمنع التنسيق المعلوماتي والدعم البشري بين الجماعة في البلدين، ويريد إجهاض كل محاولات تشكيل جبهة تونس – طرابلس بإدارة الإخوان”.

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صحيفة المرصد الليبية

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  • فيس سعيد يتصرف بالحكمة حيث يسعى لتطهير مؤسسات الدولة من الخوان والفاسدين واعادة القضاء النزيه ووقتها لن يستطيع الاخوان المغسدين من الافلات من العدالة حيث سيتم القبض تدريجيا على المفسدين بدلا من الصدام السريع وفى نفس الوقت اى تهور من الغنوشى سيعطى مبرر للقبض عليه شعبيا وسيتعاون المقربين منه فى ذلك طمعا فى منصبه والاموال الضخمة التى نهبها فالاخوان اعداء فيما بينهم ويبلغوا عن بعضهم كما راينا فى مصر مع محمود عزت هو من ساعد فى القبض على قيادات اخوانية منافسة له فاعداء الغنوشى فى حركة النهضة سيتعاونوا مع قيس سعيد من اجل مصالحهم الخاصة

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