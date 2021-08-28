الوطية ومعيتيقة.. هدوء بالداخل ولا وجود لعمليات نقل أسلحة

أكد مصدرٌ مطلعٌ لـ”218″ أن الحركة داخل قاعدتيْ “الوطية” الجوية و”معيتيقة” العسكرية؛ تشهد حالةً من الهدوء، خلال آخر 48 ساعة.

يأتي ذلك غداة أخبار عن عملياتٍ، أشرفت عليها تركيا لنقل المرتزقة والمعدات العسكرية بين القاعدتيْن.

المصدر المطلع؛ نفى أن تكون غرفة العمليات التركية قد قامت في آخر يوميْن بعمليات نقل للأسلحة أو مرتزقة سوريين بين “الوطية” الواقعة في الجنوب الغربي، و”معيتيقة” بطرابلس.

وكانت غرفة العمليات التركية قد قامت بعمليات نقل معدات عسكرية، قبل ثلاثة أيام، من داخل قاعدة “معيتيقة”، في حركة قال مصدرٌ مطلعٌ لـ”218” إنها لم تحدث منذ فترة وقوع المعارك التي كان الجيش الوطني يخوضها في طرابلس ضد التشكيلات المسلحة.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا متهمةٌ بنقل عناصر إرهابية من تونس إلى داخل قاعدة “الوطية” الجوية في التوقيت ذاته الذي تُطالب فيه اللجنة العسكرية المشتركة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإيقاف العمل بالاتفاقية التي وقّعها رئيس المجلس الرئاسي السابق، فائز السراج، مع تركيا.

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