نيجيريا تُجلي عددا من مواطنيها المحتجزين في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قامت السفارة النيجيرية في ليبيا بإجلاء الدفعة الثانية من مواطنيها المحتجزين بمراكز إيواء المهاجرين في العاصمة طرابلس، البالغ عددهم 107 مهاجرين تقطعت بهم السبل داخل ليبيا.

وقال القائم بأعمال سفارة نيجيريا في ليبيا كبيرو موسى، لوسائل الإعلام المحلية في أبوجا، إن معظم العائدين من ضحايا الاتجار بالبشر وصلوا بالفعل إلى مطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة النيجيرية.

وأضاف، “نسعى لضمان عدم ترك أي نيجيري عالق أو تعرض لمعاملة غير إنسانية، وسنُقدم المساعدة القنصلية المعتادة لمستحقيها في الظروف الصعبة التي يعيشون فيها على الأراضي الليبية”.

ورحّلت نيجيريا عشرات المهاجرين من ليبيا خلال الأيام الماضية، وكان من بينهم أبناء مقاتلي تنظيم داعش المقتولين في ليبيا.