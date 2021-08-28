رئيس تقصي الحقائق: نحث السلطات الليبية على التعاون معنا

قال رئيس البعثة الأممية لتقصي الحقائق بشأن ليبيا محمد أوجار بعد اختتام زيارته الأولى إلى ليبيا، إن الهدف الرئيسي لزيارتنا هو تعزيز تعاوننا مع السلطات الليبية في تنفيذ مهمتنا، ونحث السلطات الليبية على التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق.

أضاف قائلاً: “يسعدنا أن السلطات الليبية أبدت التزامها بمواصلة التعاون مع البعثة ومساعدتها في عملها، والعديد من الشهود رفضوا التعامل مع بعثة تقصي الحقائق بسبب مخاوف على سلامتهم” على حد قوله.

واختتم رئيس البعثة قائلاً: “دَعَونا السلطات الليبية إلى ضمان أن يكون أي فرد حراً في التواصل مع البعثة”.

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