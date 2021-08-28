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اللموشي لـ«الدبيبة»: «قضية السلاح» لا تعالج بالسخرية واستخدامك لفظ «شلافطي» عيب

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وجه الكاتب الليبي عبدالمنعم اللموشي، انتقادا شديدا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، حول عدم اختياره الألفاظ والمصطلحات المناسبة خلال حديثه عن أكبر الأزمات التي تمر بها الدولة الليبية، وهي حمل السلاح خارج إطار القانون.

واعتبر «اللموشي»، في منشور له عبر فيسبوك، أن حديث «الدبيبة» حول حمل السلاح خارج إطار القانون في ليبيا كان دون المستوى من رئيس حكومة واصفا خطابه بأنه يحمل كثيرا من «العيب» الذي كان ينبغي ألا يتلفظ به.

وابتدأ «اللموشي» حديثه بقوله: «عيب يا رئيس الحكومة»، متابعا «في مطلع حديثه عن مشكلة فوضى انتشار السلاح، والاختراقات الأمنية الناشئة عن ذلك، وتغول المليشيات المسلحة قال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إننا لن نسمح باستمرار هذا الوضع وأننا سنسمي كل واحد يمسك بندقية خارج إطار الجيش أو الشرطة بأنه شلافطي!».

وتساءل قائلا: «ما هذا التعاطي المقزز والباهت والركيك وغير المهذب حتى مع قضية خطيرة وحساسة كهذه !!!؟».

وأوضح بقوله «الشلافطي له دلالتان: أحدهما انه لقب لعائلات ليبية تحظى بكثير من الاحترام والتقدير، والثاني يسكن في الثقافة الشعبية وتشير الى البدوي الذي لم يتكيف او يتعود على مفردات المدينة او لا يجيد التعامل معها».

وتابع «وفي الحالتين لا يجوز مطلقا أن يتم إطلاق هذا الوصف على من يحمل السلاح أو يستعمله خارج سلطة القانون».

وأكد بالقول «إن هذه المشكلة التي عانت منها كثير من الدول عالجتها بإجراءات حاسمة وحازمة بناء على دراسات وخطط وبرامج وإجراءات لا بالسخرية والتهكم والازدراء».

واختتم حديثه مبينا، «حملة السلاح خارج القانون هم إما مجرمون وإما خائفون على أنفسهم.. وهؤلاء يمكن معالجة أوضاعهم بأساليب عدة إلا ما ذهبت إليه أيها الرئيس».

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صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياعبدالمنعم اللموشي كلمة الشلافطى كلمة ليبيا متداوله فى الشارع الليبى وهى تعنى الشخص الغير متحضر اى الغير متربى تربية صحيحة لا اسلامياً ولا أخلاقياً وبعيد عن اخلاق الليبيين الطيبة وهو يتكلم عن هذ الشريحة من المجتمع ومنهم ما يطلق عليهم المليشات الغير ملتزمة والعصيبات فى جميع انحاء ليبيا فهذ الشريحة تفهم وتعى كلمة شلافطى ما معناها جيداً…..

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    • صدقت. الاخ عبد الحميد يستعمل لغة يفهمها الليبيون. لا ضرورة لفلسفة الخطاب مع أهل الشارع العاديين . حتى المثقفون من ابناء الشعب الليبي ملوا صفصفة الكلام وفلسفته .

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  • ليست المرة الاولى التى يتطاول فيها الدبيية فسبق ان وصف البرلمان بسوق الخضار وسبق ان قال ان بنغازى يجب ان تعود لحضن الوطن فهو من الناحية السياسية حمار ومن الناحية الخلفية شلافطى مثلكم ربنا يشلفط وجوه كل من يدافع عن الباطل ورئيس حكومة جاء بالرشوة

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  • بغض النظر عن الالفاظ السوقية للسئ الدبيبة فماهى انجازاته خلال المدة التى قضاها سوى التحربض على الفتنة والتحدث بلسان المليشيات التى تتطاول الان وتقتحم مقر وزارة الدتخلية هل كان يمكن ذلك عندما كان باشاغا وزير للداخلية بالطبع لا لان خلفه مليشيا قوية تدعمه بينما المدب الدبيبة فيحاول ارضاء المليشيات على حساب المصلحة العامة والنتيجة ااسقوط السريع حتى قبل ان بكمل مدته القصيرة لانه سار فى اتجاه عكسى يؤدى الى الحرب او التقسيم ان استمر ولكن سحب ااثقة منه يعنى ايجاد مخرج للخروج من النفق المظلم

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  • الدبيبة يتبع اسلوب غبى ومكشوف لا مبتدأ فى السياسة ويؤدى الى نتائج عكس مايتصور فهو يتصور انه سيتسفز الجيش الوطنى حتى يجعله يرفض اجراء الانتخابات فى موعدها وبحقق مايريده الدبيبة والخوان ولكن المشير اذكى منك باحقير فقد اخنار مستشارى سياسى مخضرم فى السياسة ورئيس وزراء ليبيا لفترات طويلة فى الغرب والشرق وهو عبدالله الثنى لهذا نرى هدوء تام من جانب الجيش الوطنى وترك المهمة لمجلس النواب يستطيع ان يلعبه على الشناكل ويجعله يتمادى فى الخطأ حتى يخنق نفسه بنفسه ويحاسب جنائيا حيث ان حساب رئيس الحكومة والوزراء حسب الاتفاف السياسى يكون امام القضاء وبمكن تقديم مذكرة للنائب العام ضد جرائم الدبيبة من قبل رئيس مجلس النواب حيث انه يدعم مليشيات ارهابية ضد الجيش الوطنى المكلف من مجلس النواب بقانون لمحاربة الارهاب خاصة انه ظهر وهو يتلو بيان ضد الجبش ومن خلفه مليشيات مصنفة ارهابية منحها اموال من الدولة .

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  • لهذا يجب على البرلمان استدعاء النائب العام الى مجلس النوتب وليس رئيس الحكومة او الوزراء لانه حسب الاتفاق السياسى حسابهم امام القضاء ويجب ابلاغ النائب العام من نواب الشعب بمخالفات الدبيبة التى تستوجب ضبطه واحضاره ومحاكمته بما فى ذلك رشوة لجنة الحوار والبعثة الاممية باعتراف اعضاء فى لجنة الحوار حيث قالت اليعقوبى ان عم الدليبة يحاول التمديد للدبيبة لعام 2025 بدفع الرشى !!!
    وعلى النائم العام ان يستيقظ دفاعا عن مصالح الشعب وليتعلم من وزير النفط الذى مارس حقه وطلب من الدبيبة ان لا ينفرد بالقرار الذى يجب ان يتخذه مجلس الوزراء وايس رئيس الوزراء حسب الاتفاق السياسى وبناء عليه فان كل قرارات الدبيبة منفردا باطلة ويجب ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء بما غيها تعيين 4 وكلاء وزارة بااخارجية ليغل من سلطة المنقوش لصالح الاتراك !!

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