تونس تؤكد دعمها للبعثة الأممية لتقصّي الحقائق بليبيا

أكدت تونس استعدادها لتقديم الدعم الفني واللوجستي لفريق البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، رئيس البعثة الدولية محمد أبو حارثية في العاصمة تونس.

وأكد الوزير التونسي حرص تونس على التعاون البناء مع آليات مجلس حقوق الإنسان، ومعاضدتها للجهود الأممية في دعم واستقرار ليبيا، بما يؤهلها لإرساء مؤسسات دائمةٍ قادرةٍ على تهيئة البيئة الضامنة لحقوق الإنسان والنهوض بها.

يُذكر أن البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بليبيا، والتي تتخذ من تونس مقرًا لها؛ تأسّست بقرار مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2020 وستقدّم تقريرها الأول حول أعمال العنف وانتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال دورته 48، المزمع عقدها خلال الفترة من 13 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2021.

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