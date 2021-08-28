وزير الصحة يهدد العيادات والمستشفيات الخاصة بالغلق ومنع مزاولة المهنة

اجتمع وزير الصحة الدكتور علي الزناتي بمسؤولي القطاع الخاص في مقر غرفة الطوارئ، التابعة لديوان وزارة الصحة في المنطقة الشرقية، وتمحور الاجتماع حول مراقبة وضبط معايير جودة العمل ورفع مستوى الخدمات، وتشكيل لجنة مستعجلة مهمتها متابعة كافة العيادات الخاصة في المدن الليبية.

وفي رسالة تم توجيهها إلى جميع العيادات والمشافي الخاصة، لوّح الوزير باتخاذ إجراءات بحق المخالفين تصل إلى إقفال العيادة أو المشفى، والمنع النهائي من مزاولة المهنة، مانحاً مهلة مدتها أسبوعان لتحسين الخدمات وإيلاء الاهتمام الأكبر لجودة العمل.

وتأتي هذه الزيارة قبيل بدء وزارة الصحة بتقييم العيادات والمراكز الصحية الخاصة، بعد ورود عدد من شكاوى المواطنين حول سوء المعاملة وارتفاع الأسعار في تلك العيادات والمراكز.