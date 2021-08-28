مازن يلتقي كوبيتش.. ونتائج زيارته لتونس وتأمين الانتخابات أبرز المحاور

استعرض وزير الداخلية خالد مازن، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، زيارته الأخيرة لتونس، وما تحمله من أهمية للبلديْن، خاصةً فيما يتعلق بالحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين برًا وجوًا.

ونوقش خلال اللقاء، الذي جرى بديوان وزارة الداخلية بطرابلس؛ ملف الاستحقاق الانتخابي المرتقب في 24 ديسمبر، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة؛ لتأمين مراكز الاقتراع والناخبين على حدٍّ سواء.

وأشار “مازن” إلى أن وزارته قدمت الدعم والتسهيلات لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لأداء عملها، مشيرًا إلى أن منتسبي الوزارة يقومون بعملهم المنوط بهم؛ لتحقيق الاستقرار الأمني في البلاد .

من جهته، أشاد “كوبيتش” بجهود وزارة الداخلية، فيما يتعلق بالتعاون مع البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في المجالات الأمنية الدولية.

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