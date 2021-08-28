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يا شلافطية.. الدبيبة يشن هجوما لاذعا على الجيش الوطني

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

شن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، هجوما لاذعا على الجيش الوطني، متهما إياه بعرقلة بناء الدولة.

وفي كلمة وجهها للشعب الليبي بعد رفضه حضور جلسة مساءلة أمام مجلس النواب، قال الدبيبة، “نحن مع استقرار ليبيا وجيش ليبيا الموحد وشرطة ليبيا الموحدة”.

وفي تلميح للجيش الوطني قال الدبيبة، “لا يمكن أن تشنوا الحرب مرة أخرى لا يمكن أن تدخلونا في حروب وتجزوا بأبنائنا في حروب خاسرة”.

وتابع الدبيبة، “الجيش لابد أن يكون دوره حماية ليبيا، ولائه لله ثم للوطن لا بد من إنهاء العصابات وكل من يحمل بندقية خارج نطاق الدولة سنسميه “شلافطي” نحن الليبيين جيش وشرطة ولا يمكن يكون عندنا الميليشيات اللي يقتلوا ولا ايصكروا في الطريق”.

وفي تلميح آخر للجيش الوطني قال الدبيبة، “لا يمكن يكون عندهم أي مجال للحياة معنا ولابد أن نقفل عليهم الطريق حكومة وشعبا نحن نريد بناء الدولة وفكرة الحروب وفتح الجبهات واقتحام المدن للسيطرة على السلطة بالقوة سنسميها شلافطية.. يا شلافطية”.

اتهامات الدبيبة للجيش الوطني تأتي في وقت تندلع فيه الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات في طرابلس، وكان آخرها اندلاع الاشتباك المسلح، فجر الجمعة، جنوب الزاوية بين مجموعات مسلحة، يقودها محمد البحرون الملقب بـ”الفار” من الزاوية وتابعة لوزارة الداخلية، ومجموعات أخرى من جهاز دعم الاستقرار، يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ”غنيوة” من طرابلس.

واستخدمت في الاشتباكات، كل أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، دوي إطلاق الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وجرت الاشتباكات وسط الأحياء السكنية مما تسبب في إثارة الرعب بين السكان.

الجيش الوطني حكومة الوحدة الوطنية شلافطية

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تعليقات

  • الدبيبة واحد من الهلافيت لا قبمة له على الاطلاق فهو مجرد متحدث باسم المليشيات الارهابية يعادى الجيش الوطنى ليرضيهم والنتيحة السقوط السريع ولن تنفعه الرشوة التى دفعها عمه وهو يحاول استفزاز الجيش الوطنى حتى يعطل الانتخابات ويظن ان هذا فى صالح بقاءه فى السلطة لكن النتيجة عكسية حيث سيتم سحب الثقة منه وباشاغا يستعد ولديه مشروع جاهز من قبل لتصفية مليشيات الزاوية وغنيوة خطة الحرب على الافاعى حتى لا يبقى سوى مليشيات مصراته يمكتها مع الجيش الوطنى السيطرة الامنية على اليلاد

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    • كان يحلم الدبيبة بان عمه الدب الاكبر الذى اشترى له المنصب برشوة اممية قادر على التجديد له برشوة اخرى ولكنه فشل لهذا نرى هزيان الدبيبة وهو يترنج قبل انتهاء مدته اقل من اربع شهور بل ربما يسحب منه الثقة هذا الاسبوع ويرحل كما رحل السراج غير مأسوف عليه كاغبى رئيس وزراء بعقلية طفل اشترى له عمه لعبة ليلعب بها ويشلفطها

      رد

  • كان يحلم الدبيبة بان عمه الدب الاكبر الذى اشترى له المنصب برشوة اممية قادر على التجديد له برشوة اخرى ولكنه فشل لهذا نرى هزيان الدبيبة وهو يترنج قبل انتهاء مدته اقل من اربع شهور بل ربما يسحب منه الثقة هذا الاسبوع ويرحل كما رحل السراج غير مأسوف عليه كاغبى رئيس وزراء بعقلية طفل اشترى له عمه لعبة ليلعب بها ويشلفطها

    رد

  • اشبح شوف شجرة العائلة متاع من جايبين جده يالتلقاه مخطوف من البوسنة والا من البانيا المهم ملمد من فروخ اوروبا الا جابتهم تركيا وربتهم فى ثكنات والدليل شوف تصرفاتهم فى طرابلس خطف وسرقة وحرابة وترويع الامنين واسلب حقوقهم اضف الى كل تجارة تخالف المفهوم الاسلامي من تهريب واتجار بالبشر وقفل الطريق,هولاء لا اصولهم ولا حسب دينهم المال فحسب اصولهم فروح ملمدين من شوارع اوروبا يجى يحكى على العدالة والقيم يكفى اللى سارقة هو وعمه على الدبيبة عائلة منحطة تتكلم على الشرف اخزاهم الله

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    • بعد سحب الثقة من الدبيبة سنراه قريبا فى قرقارش بيشلفط على الحائط مع اخوانه نزلاء المستشفى فمانراه من هزيان من هذا المختل عقليا يؤهله لقرقارش فمرة يصف مجلس النواب الذى ابتلانا به بانه سوق خضار وهو كلام حمار ومرة بقول ان الزيت والسكر والطماطم ضار بالصحة ومرة يقول يجب ان تعود بنغازى لحضن الوطن مع ان بنغازى محررة من الاحتلال والخوان بيتما بلده مصراته محتلة من الاتراك والطليان موجودين فى مطارها .
      المضحك ان ما يفعله الدبيبة يصب فى مصلحة من يعاديهم فهو يثبت ان الجيش الوطنى كان على حق فى محاربة المليشيات الموجودة فى طرابلس والخارجة عن السيطرة حاليا ووتقاتل مع بعضها وتعرض حياة المدنيين للخطر وان من قالوا ان الجيش الوطنى لم ينتظر مؤتمر غدامس الجامع الذى كان سياتى بدبيبة غبية تقود اليلاد للتهلكة ولهذا يجب على الجميع التوحد ضد المليشيات الارهابية التى يتحدث بلسانها الدبيبة وتتسبب فى مصيبة

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  • اخبار ليبيا 24 كونى مهنية ولا توولى وتزيد البنزين على النار فهناك حساب يم الحساب
    بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا {18/103} الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا)
    فتذكر ان كنت مسلماً فهذا الشعب اسرتك واعمامك واخولك هم جزء منه فتقى الله فيهم وفى شعب ليبيا وكفانا حروب ولا حول ولا قوة الا بالله

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  • لو كنت مسلما لاتبعت سنة رسول الله فى التعامل مع الخوارج شر خلق الله الاخوان وراينا فتاوى من الازهر الشريف وهيئة كبار العلماء بالسعودية تحرم الانضمام الى هذه العصابة المارقة التى تعمل على تفريق المسلمين وتخدم اعداء الاسلام لهذا نجد ان لندن هى من تستضيف قيادات الاخوان ولما لا فهم يرفعون راية الضلال يضعون القرآن بين سيفين للايحاء بان القرأن يدعوا للقتل وان الاسلام انتشر بالسيف عكس راية طالبان التى ترفع رابة مكتوب عليها لا اله الا الله حتى لو كانت راية حق وافعالهم عكس ذلك وحتى السعودية تضع بين السيفين نخلة رمزا لها ولا تضع القرآن الكريم حيث ان ايات القرآن كلها رحمة للعالمين ولم ترد فيه كلمة سيف ولا مرة وماتسمى اية السيف عند داعش لو فهموها سيجدوها اية رحمة لان اخرها يجيز دفع الجزية لمن ننتصر عليهم فى القتال ليظلوا على عقيدتهم ولم تجبرهم بااسيف على دخول الاسلام فالسيف هنا لمن يصر على قتالنا ونحن ندعوا الى الاسلام بالموعظة الحسنة وارد البعض ان يدخلوا الاسلام بارادتهم ولكن هناك من يمنع ذلك فوجب مقاتله دفاعا عن مسلمين جدد اما من يريد البقاء على عقيدته فهو حر وهذا مافعله عمرو بن العاص عند فتح مصر سمح ببناء الكنائس ولم يجبر احد على دخول الاسلام لهذا تجد ثناء من القساوسة عليه وعلى خليفة المسلمين وقتها عمر بن الخطاب وهذا ابلغ رد على فرية الخوان وداعش بان الاسلام انتشر بالسيف فقوتنا فى عقيدتنا ووحدتنا ونحن الان متغرقون ففقدنا قوتنا ويستهين بنا اعداءونا

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    • علماء من تقصد علماء السلاطين والازهر الفرعوني الذي يفتي ويبيح تغير نسل خلق الله ( الذكر الى الانثى ) ومن اجازوا دخول الامريكان والانجليز لغزو العراق وافغانستان ودمار ليبيا واليمن وسوريا ويسعوا الان لخراب ايران ( بغض النظر انهم شيعة لانهم مسلمون ) حتى تقصف ارضيهم وتخرج طائراتهم من قواعدهم التي في ( ارض الخليج ) والتقرب اليهم من غير المسلمين ويقدموا في المسلمين كقرابين لكي يرضوا عنهم اليهود والنصارى … اما انك تريد ان تبرر كل هذا على ان داعش والقاعدة والاخوان صناعة غربية اذا هكذا ارد عليك ايضا واقول لك ان العسكر والمماليك الخليج والامراء (والعملاء من الدبل شفرة) الذين درسوا وتعلموا في اوروبا وامريكا وتخرجوا منها ك CIA و KGB و MI6 حتى يكونوا بيادق الانقلاب على من نصبوهم اول مره كأحكام الدول العربية بعد استقلالها كذلك صناعتهم امريكا وبريطانيا بمعاهدات في القرن الماضي لحفاظ على امن الدولة الفتية اسرائيل.

      فلا تزايد علينا بالفطنة والحنكة والمعرفة التي هي حق اريد بها باطل او انك تريد ان تشتري بذلك ثمن قليل او انك لديك حساسيات مع طرف هذا او ذاك اصبح المسلم يفهم ويدرك كل حركاتكم وألاعيبكم الرخيصة للوصول الى السلطة لا اكثر ولا اقل.

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  • والشلافطية. اللي. عندك. زي. غنيوة. والكفار. وكارة. أخبارهم. شنو. يا أكبر. شلافطي. ومسخ. تفووووو. عليك. ياحقير

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