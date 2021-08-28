حلقة نقاش حول (الحقوق و التشريعات للأشخاص في وضعية الإعاقة)

بنغازي 28 أغسطس 2021 (وال) _ انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة بنغازي، فعاليات حلقة النقاش حول “الحقوق و التشريعات للأشخاص ذوي الاعاقة” ( تجارب شخصية )، وذلك بتنظيم من “حركة المستقبل الليبية”.

وحضر حلقة النقاش وزير الداخلية السابق المستشار إبراهيم بوشناف، و رئيس الاتحاد الليبي لمنظمات ذوي الإعاقة، رئيس اللجنة للتشريعية لمجلس النواب ، نقيب المحامين بنغازي ، عضوين من الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ، رئيس اللجنة البارولمبية، بالإضافة إلى رئيس رابطة الأشخاص ذوي الإعاقة و سفير ليبيا السابق “سالم أدم ” و لفيف من المسؤولين و المشائخ و الأعيان ، و عدد من النشطاء و المهتمين و الحقوقيين الذين أثروا النقاش من خارج المدينة عبر تطبيق (زوم).

وناقش المجتمعون خلال الحلقة، أسباب الحاجة إلى تطوير المنظومة القانونية و الجهود السابقة المبذولة بالخصوص، إضافة إلى مشروع الدستور الليبي و دور ذوي الإعاقة فيه، وصولا إلى الإتفاقيات الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2006 و البرتكول الإختيارية الذي صادقت عليه ليبيا ومدى موائمته بالقوانين.

وفي تصريح خاص _ لوكالة الأنباء الليبية أكد الدكتور (عبد الهادي حويج) رئيس حركة المستقبل الليبية: ( أن القانون رقم 5 لسنة 1987 مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود لا يتحدث عن الحقوق بل عن المزايا و المنافع و أيضا هناك قانون معيب صدر عن المجلس الوطني الإنتقالي 2012 ،و بالتالي الهدف هو تسليط الضوء على الجوانب القانونية و آلية تطويرها، و بإذن الله سوف ترفع التوصيات إلى مجلس النواب بإعتبارها جهة تشريعية و اليوم يشاركوننا النقاش بعض من أعضائه).

وتابع: (أن ليبيا عضو في الإتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة الصادرة عام 2006 و دخلت حيز التنفيذ عام 2008 و صادقت عليها 2013 التي تحدثت في مادتها التاسعة عن إمكانية الوصول المادي و المعنوي، و هذا للاسف غير موجود و يعتبره البعض ترفا).

و أكد الحويج على أن الحياة السياسية الجديدة في بلادنا عليها أن تترافع حول القضايا العامة فلاحزاب السياسية ليست دكاكين أو تراخيص بل يجب أن تمارس الدور المجتمعي. (وال _ بنغازي) ه ش / ه أ

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال