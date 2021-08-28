بلدية غات تطلب التحقيق في تغيب سيارة إطفاء عن مطار المدينة

عقد اجتماع طارئ في قاعة المجلس البلدي غات، ضمّ عميد البلدية المكلف وعضو المجلس المتابع لملف مطار غات الدولي ومدير مديرية الأمن ورئيس هيئة السلامة الوطنية بالمدينة؛ وذلك لمناقشة تغيب أفراد هيئة السلامة المناوبين بالمطار، والإجراءات المتخذة حيال الواقعة.

وبحسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي بالمجلس البلدي غات؛ فإن رئيس قسم السلامة الوطنية، أفاد شفهيًا لمدير المطار بوجود عطل فني في سيارة الإطفاء، إلى جانب نقص الزيوت اللازمة لتشغيلها، مشيرًا إلى أن لديه خطابًا رسميًا من إدارته يمنعه من مراسلة أي جهة خارج الهيئة.

وطالبت البلدية بموافاتها بتقرير مفصل عن أسباب الحادثة، وفتح تحقيق شامل في ملابساتها للوقوف على المتسببين فيها.

يُشار إلى أن طائرة الخطوط الجوية الليبية عادت أدراجها بعد أن اتخذت وضعية الهبوط على مدرج مطار غات الدولي؛ بسبب عدم وجود سيارة إطفاء للتعامل مع الطائرة، لحظة هبوطها.

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