الزناتي: سيتم توفير أدوية الأورام خلال الأسبوعين المقبلين

ليبيا- قام وزير الصحة بحكومة الوحدة على الزناتي الخميس بزيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى طب وجراحة الأطفال ببنغازي، للاطلاع على سير العمل به ومتابعة ما تم تنفيذه من إدارة المستشفى منذ زيارته الأولى خلال شهر مارس الماضي.

الزناتي تفقَّد خلال الزيارة قسم الأورام بالمستشفى؛ واستمع إلى شكاوى وطلبات عدد من أهالي المرضى ومسؤولي القسم.

وأكد الوزير على إعطائه الأولوية والأهمية الكبيرة لهذه الشريحة، وأنه سيتم تلبية ما يمكن تلبيته من طلبات الأهالي، وأن الأدوية ستكون متوفرة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضاف بأنه على علم تام بما يحتاجه القسم، ولن يدخر جهدًا في توفير كل احتياجاته، وأنه في سباق مع الزمن لضمان وصول هذه الأدوية للمرضى في الوقت المناسب، واستمرارية توفرها في كل المراكز والمستشفيات الليبية المعنية بعلاج الأورام.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية