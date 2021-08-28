حصيلة رسمية لوفيات وإصابات الحوادث المرورية في طرابلس

نشرت مديرية أمن طرابلس، على صفحتها الرسمية، حصيلة حوادث المركبات الآلية على الطرقات العامة خلال الأسبوع الرابع من الشهر الجاري.

وأوضحت المديرية أن حجم الأضرار، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري وحتى 26 من الشهر نفسه؛ بلغ 31، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الحوادث المرورية سبع وفيات إضافة إلى ست إصابات، فيما بلغ عدد قضايا الحوادث 13 قضية.

يُشار إلى أن إحصائيات حوادث المرور الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، والمسجّلة بمديريات الأمن من شهر يناير حتى نوفمبر من العام 2020 قد بلغت 4.131 حادثًا، أسفرت عن مقتل 1.761 شخصًا وإصابة 1.743 آخرين بإصابات خطيرة، في حين سجّلت الإصابات البسيطة 1.532 إصابة إضافة إلى تضرر 6.641 مركبة آلية، وقدّرت الخسائر المالية 280 مليون دينار ليبي.

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