ليبيا الان

“عقيلة ” يهاجم مجلس الدولة.. ويحذر الحكومة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

هاجم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، المجلس الأعلى للدولة، واصفًا إياه بـ”الخصم” و”الكيان المعطل”، مؤكدًا اختصاص مجلس النواب بإصدار القوانين بوصفه سلطة تشريعية منتخبة، معللاً سبب اجتماعه مع مجلس الدولة في الزنيقة، بالتشاور حصريًا حول المناصب السيادية فقط، دون تجاوزها إلى مسائل تشريعية.

وشدّد على إصرار المجلس على تسمية المناصب السيادية، بالتنسيق مع البعثة الأممية لتجاوز التعطيل المتعمد من مجلس الدولة.

وأضاف “عقيلة”، في لقائه مع قناة “الغد”، أن قانون انتخاب الرئيس بات جاهزًا، وتمت إحالته للجنة التشريعية بالمجلس؛ لصياغته القانونية واللغوية، بعد التوافق عليه، وتمريره بالمادة خلال جلسات المجلس.

وأكد أنه لا معوقات تشريعية لإجراء الانتخابات، و أن القانون المعتمد لم يقص أحدًا، منوهًا للاستفادة من التجربة التونسية التي أخذت بعين الاعتبار في تحديد صلاحيات الرئيس الذي تمتع، بحسب “عقيلة”، بصلاحيات واسعةٍ وكافيةٍ، معتبرًا أن ادعاءات النائب جلال الشويهدي بشأن عدم اعتماد قانون انتخاب الرئيس “غير صحيحة”، متهمًا إياه بتلقي تعليمات خارجية، وأنه لا يريد إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وشدّد “عقيلة” على ضرورة خروج القوات الأجنبية من البلاد خاصة القوات التركية، مُبديًا انزعاجه من تصريحاتٍ رسميةٍ تركيةٍ تعتبر قواتها في ليبيا “قوات غير أجنبية”، مُشككًا في نوايا رئيس الحكومة بشأن العمل على إخراجهم، قائلاً: الساسة يقولون كلامًا ولا يفعلون شيئًا”، فيما جدّد دعوته لصدور قرار أممي حازم من مجلس الأمن، يحدّد جدولاً زمنيًا واضحًا لخروجها.

في السياق ذاته، أرجع “عقيلة” أسباب المجلس استدعاء الحكومة لاستجوابها حول اتهامات بترسيخ المركزية، والفشل في توحيد المؤسسات السيادية، محملاً إياها المسؤولية عن عدم اعتماد الميزانية التي تُقدّم بشكل جزافي، وتشهد إرباكًا، على حد قوله.

وأضاف أن الحكومة لا تحتاج إلى قانون الميزانية فهي أنفقت المليارات وفق قانون 1/ 12، معتبرًا إعلان رئيس الحكومة عزمه السفر خارج البلاد، وعدم حضور جلسة الاستجواب، تصرفًا يعكس “عدم احترامه” للمجلس، ويستوجب التصويت بسحب الثقة عنها، مُقللاً من التداعيات السلبية لهذه الخطوة في حالة إنفاذها.

 

 

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قناة 218 الليبية

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  • الدبيبة ارتكب اخطاء عديدة مخالفة بوضوح للاتفاق السياسى تستوجب محاسبته سياسيا بالعزل وقضائيا طبقا للمادة الثالثة من الاتفاق السياسى حيث اصدر قرارات باطلة لانها لم تصدر عن مجلس الوزراء وواجبه اعتمادها فقط بل اصدرها منفردا بدليل خطاب رسمى له بذلك من وزير النفط وبناء عليه يجب على مجلس النواب استدعاء النائب العام للجلسة لاصدار مذكرة ضبط واحضار للدبيبة ومنعه من السفر خلال فترة محاسبته قضائيا طبقا لنص الاتفاق السياسى
    وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، فهي الهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي.

    ويختص مجلس الوزراء بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص، تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما، وإصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريا وملائما، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تستند إليها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

    أما عن الوزراء فهم مسئولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.. ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.
    وفيما يتعلق اختصاصات رئيس الحكومة الوطنية، فإن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة موقتة، إلى جانب اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.. أما الوزراء هم مسؤولون كل عن أعمال وزارته، ويسألون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء عن سياسة الوزارة.

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