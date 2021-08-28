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الحداد يزور فرقاطة تركية قبالة السواحل الليبي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خبر

في مشهد جديد للرضوخ أمام الاحتلال التركي والتمسك بعدم خروج المرتزقة التابعين له من البلاد، زار محمد الحداد، رئيس أركان حكومة الوفاق السابقة، وعدد من قادة التنظيمات المسلحة في المنطقة الغربية، الفرقاطة التركية “تي سي جي جديز”.

وجاءت الزيارة للفرقاطة التركية أثناء تواجدها قبالة السواحل الليبية، كجزء من مجموعة المهام للبحرية التركية وفقا لمواقع موالية لأنقرة .

وكرم طاقم السفينة الحداد ومن معه على الخدمات التي قدمها للأتراك لتمكينهم من السيطرة على المنطقة الغربية.

وأثارت زيارة الحداد، للفرقاطة التركية، استنفارا كبيرا لدى عدة أوساط ليبية .

يشار إلى أن انتهاك السيادة الليبية من قبل “المحتل التركي” مستمرة ولا تتوقف فقط عند تبادل الزيارات ولكن أيضا بالجسر الجوي المسير يوميا لقاعدة الوطية العسكرية، “من أجل العودة مرة آخر للحقبة العثمانية التي تأسست على فرض الأتاوات والغزو والسيطرة والتوسع وتحقيق الأطماع”.

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  • فى يوم 6/6 من العام الماضى تم اغراق قطعتين بحرتين من اصل ثلاثة للاتراك امام سرت حاولت اسناد جرذان العبط الذين تم سحقهم عند الخط الاحمر بسرت ونغق وجرح الف منهم وبعدها بيومين اعلن السيسى عن وقف اطلاق النار فالتزم الجميع به لانه جاء من منطق القوة وترك السفينة الثالثة دون اغراقها كان بهدف انسانى لانقاذ غرقى السفينين الاخرتين .
    فالمهم هو الموانئ النفطية وحقول النفط محمية بالخط الاحمر ولا يستطيع احد الاقتراب منها خاصة وان الجيش المصرى جاهز على الحدود بقاعدين احدهما بحرية والاخرى برية وكل ما يهم اردوغان فى ليبيا مقايضة تركته فى ليبيا بصفقه مع مصر واليونان شرق المتوسط ولكن لا احد يعيره اهتمام فالوقت ليس فى صالحه فهو معزول عن المنطقة ومسخرة فى انقرة وراينا اليوم فى بغداد اول مقابلة مباشرة بين السبسى وتميم ولم يستطيع اردوغان الحضور فارسل اوغلو وام يشعر به احد فكان معزول هو الاخر رغم ان الرئاسة التركية هى من خرجت بالامس لتعلن عن مفاوضات مستمرة مع مصر وقرب انباء سارة وهو مالم ترد عليه مصر بالنفى او التاكيد

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