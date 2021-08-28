وزير الداخلية يبحث مع «كوبيش» ملف الانتخابات المقبلة

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ملف الاستحقاق الانتخابى القادم في 24 ديسمبر والدور الذي تتحمله الوزارة في هذا الشأن خاصة فيما يتعلق بتأمين مراكز الاقتراع وجميع المشاركين في هذا الاستحقاق لضمان نجاحه.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة بحث الزيارة الأخيرة التي قام بها زير الداخلية إلى تونس وما حملته من أهمية للبلدين خاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود، وإيجاد الآلية المناسبة لعودة حركة المسافرين جواً وبراً والملفات الأمنية الأخرى.

وفيما يتعلق بملف الهجرة، أكد وزير الداخلية على أهميته باعتباره ملفاً إنسانياً، وأن وزارة الداخلية قدمت الدعم اللازم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية للقيام بكافة مهامه على أكمل وجه.

وأشارت الوزارة إلى أن كافة منتسبيها يعملون في كافة الأوقات لإرساء دعائم دولة القانون والاستقرار الأمني.

من جانبه أشاد المبعوث الأممي إلى ليبيا بالجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية على الأرض وكذلك جهودها فيما يتعلق بالتعاون مع البعثة في المجالات الأمنية الدولية.

وحضر الاجتماع رئيس جهاز المباحث الجنائية عميد محمود عاشور، ومدير إدارة التخطيط الأمني عميد جمال صفر، ومدير مكتب الوزير عميد نور الدين أبو جريدة، والناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية عقيد عبد المنعم العربي، والمستشار القانوني للوزير لحقوق الانسان خالد فلاح ومدير أمن جنزور كمال اوحيدة.