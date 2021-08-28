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مركز ” عزل درج ” يستغيث … بعد نفاد الأكسجين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وجّه مركز العزل التابع لبلدية درج، نداء استغاثة لتزويده بالأكسجين الطبي المسال عقب نفاده من المركز.

ودعا المركز، على حسابه الرسمي في موقع “فيس بوك”، من أسماهم “أصحاب القلوب الرحيمة”، إلى مساعدة المركز، ومدّه بالأكسجين الطبي، بعد نفاده حتى يبقى بابه مفتوحًا، مؤكدًا على استقرار الوضع الوبائي داخل البلدية.

يُذكر أن مراكز العزل في المنطقتين الغربية والجنوبية تعاني نقصًا حادًا في الاكسجين الطبي بالإضافة للأدوية والمعدات ومستلزمات مكافحة فيروس كورونا؛ الأمر الذي دفع بعضها إلى إقفال أبوابها رغم تأكيدات الحكومة، على نجاحها في تجاوز الأزمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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