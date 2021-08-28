“31” عضوا من ملتقى الحوار يطالبون البعثة بعقد جلسة طارئة

أخبار ليبيا 24

دعا 31 عضوا بملتقى الحوار السياسي المبعوث الأممي لليبيا يان كوبيش، لعقد جلسة طارئة للملتقى لمعالجة الاختراقات التي وصفوها بـ”الجسيمة”.

وقال الأعضاء الـ31 في خطاب نشره أحد أعضاء الملتقى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه استنادًا إلى المادة الرابعة، الفقرة (6، 7، 9)، من خارطة الطريق وضوابط عمل ملتقى الحوار وانعقاده الدوري والطارئ، نطلب عقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي لمعالجة الاختراقات “الجسيمة” في تنفيذ خارطة الطريق.

وتابع البيان الذي نشره أحمد خليل الشركسي، أحد أعضاء الملتقى، أنهم وجهوا الدعوة إلى المبعوث الأممي لعقد جلسة طارئة، لمناقشة “التطورات الخطيرة” التـي تمس وحدة البلاد واستقرارها وسلمها الأهلي، ولضمان تحقيق السلام العادل، والحفاظ على الاستقرار، والتمهيد الحقيقي لإجراء الانتخابات في آجالها المحددة لها للمرحلة التمهيدية”.

يأتي الخطاب الذي وجهه بعض أعضاء ملتقى الحوار إلى المبعوث الأممي، في وقت تواجه فيه خارطة الطريق الأممية مأزقًا حقيقيًا، بعد تعثر الملتقى في إرساء القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، بالإضافة إلى تطورات عسكرية وسياسية على الأرض.