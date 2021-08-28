«العربي»: لست مع سحب الثقة من الحكومة لكني مع دعم مفوضية الانتخابات

قال عضو مجلس النواب عمر العربي، إن أعضاء المجلس ينتظرون التأكيد على وجود جلسة النواب الاثنين المقبل، إذ إنه رغم الإعلان عنها رسميا لا توجد تجهيزات لوجستية لها حتى الآن، وأن غالب جلسات المجلس تعقد دون جدول واضح لها، والبنود التي ستطرح للنقاش غير معلومة بعد.

أضاف العربي في تصريحات صحفية: “لست مع سحب الثقة حاليا من رئيس الحكومة، ولكن علينا الدفع نحو دعم المفوضية والتجهيز للانتخابات للخروج من الوضع الحالي للبلاد، وعدم اعتماد ميزانية لا يعني عرقلة الحكومة، ورئيس البرلمان خاطب رئيس الحكومة منذ مدة بالصرف وفق الإعلان الدستوري 112 لتسيير البلاد”.

وتابع عضو مجلس النواب: “من خلال الإعلان الدستوري يحق لرئيس الحكومة الصرف من الميزانية المقترحة وهي 94 مليار بمعدل 9 مليارات شهريا، والوضع في ليبيا مازال هشا ما لم تتوحد المؤسسة العسكرية وينتهي شبح الحرب وتنجز الانتخابات، وإجراء الانتخابات لايعني أنها ستكون أفضل ولكن التغيير سيحرك الركود ويوضح طبيعة المراحل المقبلة”.