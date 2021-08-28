هذا ما قاله نصية بشأن تمويل مشاريع التنمية من خارج الميزانية

طرح عضو مجلس النواب عبد السلام نصية تساؤلات حول تمويل مشاريع التنمية من خارج الميزانية والخيارات المتاحة في هذا الصدد.

وقال نصية في تدوينة له بموقع “فيسبوك” إن “الحديث عن تمويل مشاريع التنمية من خارج الميزانية توجه جيد خاصة في بعض القطاعات ولكن المطلوب توضيح هذه المصادر وبشكل محدد، إذا كان التمويل عبر الاقتراض سواء الداخلي أو الخارجي أو الاعتداء على احتياطيات الدولة الليبية فهذا امر مرفوض وفيه مخاطرة كبيرة في ظل هذه الفوضى وعدم وجود دراسة واضحة لتكلفة الاقتراض وإهدار للاحتياطيات”.

وأضاف نصية أنه “إذا كان التمويل عن طريق إحالتها للقطاع الخاص بالاتفاق مع المصارف التجارية ويكون دور الدولة هو الإشراف والمراقبة، فإن الأمر جيد مع ضرورة ضبطه من الناحية الإدارية والمالية والقانونية” وختم بالقول “في انتظار توضيح مصادر التمويل؟”.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الجمعة انطلاق مشروع “عودة الحياة” لبرامج ومشروعات التنمية في ليبيا خلال الربع الأخير من السنة الحالية بعد الحصول على التمويل اللازم لها.

وقال الدبيبة، في كلمة متلفزة، “اليوم انطلقنا في المرحلة الثانية وأعددنا خطة متكاملة للتنمية وستنطلق المشروعات في الربع الأخير من العام ابتداء من أكتوبر ضمن خطة (عودة الحياة)”.

وأشار إلى أن خطة عودة الحياة للمشروعات ركزت على ثلاثة قطاعات حيوية (البنية التحتية، الكهرباء، تحريك الاقتصاد) وسيشاهد الليبيون انطلاقها كحد أقصى بداية أكتوبر القادم.