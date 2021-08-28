اعتدال في درجات الحرارة على غالبية المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية باعتدال في درجات الحرارة على غالبية مناطق الشمال، بينما تبقى مرتفعةً على مناطق الوسط والجنوب، هذا اليوم، مع تكاثر السحب على مناطق الجبل الغربي.

وقال المركز، في نشرته الصادرة اليوم، إن المناطق الممتدة من رأس اجدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة؛ ستكون السماء بها صافيةً إلى قليلة السحب، مع تكاثر السحب على غالبية المناطق، وتزداد كمية السحب، يوم الغد، على مناطق الجبل وجنوبه قد تصحبها خلايا رعدية يتخللها هطول أمطار متفرقة، فيما تكون الرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 32 إلى 36 درجة مئوية، على المنطقة الممتدة من رأس جدير حتى مصراتة، وما بين 37 إلى 43 درجة مئوية على بقية المناطق، وتسجل ارتفاعًا، يوم الغد، على بعض المناطق.

أما فيما يخصّ الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد والواحات ومرادة؛ فإن السماء بهذه المناطق تكون صافيةً إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 إلى 34 درجة مئوية على بعض مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، وما بين 35 إلى 40 درجة مئوية على بقية المناطق.

وتكون السماء صافيةً بالجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 39 إلى 44 درجة مئوية.

وتكون السماء صافيةً كذلك بالكفرة والسرير وتازربو، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية.

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