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التكبالي: الميليشيات تقف وراء الدبيبة وتطالبه بعدم الذهاب لجلسة المساءلة البرلمانية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن “رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يريد حل كل شيء بدفع الأموال ولا يتكلم إلا بالمال”، مضيفًا: “عمه (علي الدبيبة) يقول دائمًا لا يوجد شخص لا يستطيع شراءه بالمال، والذي لا يمكن شراءه بـ100 مليون يشترى بمليار”.

وأكمل التكبالي، في مداخلة هاتفية لقناة “العربية”: “هؤلاء أناس تربوا بأموال مسروقة ومنهوبة، ويتوقعون أن كل شخص قابل للشراء”، منتقدا إعلان الدبيبة لعدم حضور جلسة المساءلة البرلمانية المقررة يوم الإثنين المقبل.

وأكد أن “الميليشيات تقف وراء الدبيبة وتطالبه بعدم الذهاب لجلسة المساءلة البرلمانية، وسوف يستجيب لأوامرها”، مشيرا إلى أنها “هي التي تتحكم في الدبيبة منذ بدء عمله”.

وأردف: “كان في عام 2011م يدفع الأموال للمليشيات في مصراتة وكل مكان لكي يكون عمه رئيسا للبلاد من خلال دفع الأموال”.

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قناة ليبيا الحدث

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  • قد يستطيع الدب الاكبر شراء الزمم الخربانة لكن ماذا يفعل يوم الحساب امام الله عندما يستلم كتابه شماله ويقول :-
    مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ (35) وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ (37)

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