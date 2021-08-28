التكبالي: الميليشيات تقف وراء الدبيبة وتطالبه بعدم الذهاب لجلسة المساءلة البرلمانية

قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن “رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يريد حل كل شيء بدفع الأموال ولا يتكلم إلا بالمال”، مضيفًا: “عمه (علي الدبيبة) يقول دائمًا لا يوجد شخص لا يستطيع شراءه بالمال، والذي لا يمكن شراءه بـ100 مليون يشترى بمليار”.

وأكمل التكبالي، في مداخلة هاتفية لقناة “العربية”: “هؤلاء أناس تربوا بأموال مسروقة ومنهوبة، ويتوقعون أن كل شخص قابل للشراء”، منتقدا إعلان الدبيبة لعدم حضور جلسة المساءلة البرلمانية المقررة يوم الإثنين المقبل.

وأكد أن “الميليشيات تقف وراء الدبيبة وتطالبه بعدم الذهاب لجلسة المساءلة البرلمانية، وسوف يستجيب لأوامرها”، مشيرا إلى أنها “هي التي تتحكم في الدبيبة منذ بدء عمله”.

وأردف: “كان في عام 2011م يدفع الأموال للمليشيات في مصراتة وكل مكان لكي يكون عمه رئيسا للبلاد من خلال دفع الأموال”.

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