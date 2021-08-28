مركز العزل بـ«درج» يوجه نداءً: ساعدونا.. نفد الأكسجين

أعلن مركز العزل الصحي ببلدية درج، اليوم السبت، عن نفاد الأكسجين الطبي المخصص للمرضى المصابين بكورونا في المركز، مشيرا «ساعدونا حتى يبقى الباب مفتوح نحن في حالة ماسة للأكسجين».

ووجه المركز نداء عبر صفحته الخاصة بفيسبوك، «الفزعة الفزعة الفزعة.. إلى أصحاب القلوب الرحيمة، ساعدونا حتى يبقى الباب مفتوحا.. نحن في حالة ماسة للأكسجين ..نفد الاكسجين.. نفد الاكسجين».

وحذر المركز من الوضع الطبي مع نفاد الأكسجين الطبي، اللازم لعلاج مصابي فيروس «كورونا» المستجد.

وقال المركز في بيان اليوم السبت: «أصحاب القلوب الرحيمة، ساعدونا حتى يبقى الباب مفتوحًا، نحن في حالة ماسة للأكسجين»، حسبما نشر على صفحته بموقع «فيسبوك».

وأشار إلى تزايد عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» في بلدية درج بسبب عدم اتباع المواطنين الإجراءات الاحترازية، وإنكار بعضهم للفيروس برغم مرور نحو عام ونصف العام على دخول الفيروس إلى ليبيا.