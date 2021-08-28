“الهجرة الدولية ” تقدّم مساعدات انسانية لـ”أسر أفريقية” بالجفرة

قدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعداتٍ إنسانيةً لصالح الأسر والأفراد من الجاليات الأفريقية المتواجدة بواحات منطقة الجفرة.

المساعدات، التي تولّت توزيعها مؤسسة قارة عافية للأعمال الإنسانية؛ اشتملت على مواد تنظيف وأوانٍ للطبخ وأسرّة وأغطية، بالإضافة إلى ملابس أطفال، من عمر سنة واحدة إلى 18 سنة، للذكور والإناث.

وأشارت رئيسة المنظمة، في تصريحٍ لوكالة ليبيا للأنباء، إلى أن هذه المساعدات قدمت لأكثر من 250 شخصًا من أفراد الجاليات الأفريقية والعائلات، من مختلف الدول الأفريقية والعربية، مؤكدةً على سعى المنظمة لتوفير الأدوية لبعض المصابين بأمراض مزمنة.

يُذكر أن المنظمة الدولية للهجرة ليبيا عقدت شراكاتٍ مع منظمات محلية لإيصال المساعدات، ومعاينة الوضع الإنساني للمهاجرين غير القانونيين الموزّعين على مراكز الاحتجاز في عموم البلاد.

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