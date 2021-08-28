القبض على تشكيل عصابي يمتهن سرقة أسلاك الكهرباء في الجفارة

أخبار ليبيا 24 – أمن

تمكنت الدوريات المشتركة بين قسم البحث الجنائي ومركز شرطة الكريمية بمديرية أمن الجفارة وقوة دعم المديرية فجر اليوم السبت من ضبط تشكيل عصابي مكون من تسعة أشخاص بين ليبيين وبعض الجنسيات الأخرى .

وأوضحت الأجهزة الأمنية أن العصابة تتكون من ليبيين الجنسية وسوريين، وستة أشخاص من الجنسية التشادية يمتهنون سرقة الأسلاك الكهربائية وسرقات أخرى .

وذكرت الأجهزة الأمنية أنه تم ضبط الجناة وبحوزتهم عدد من المسروقات ومبلغ مالي, وكذلك ضبط مركبة آلية نوع ازيرا اللون رصاصي كانوا يستخدمونها في عمليات السرقة, وبالتحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأشارت إلى أن المقبوض عليهم هم المدعو “ا,ع,أ,ب” مواليد 1992 والمدعو “م,ع,ب,ف” مواليد 1987 ليبيين الجنسية، والمدعو”م,ا,ا” مواليد 2006 والمدعو “ب,ا,ا” 2001 سوريين الجنسية، والمدعو “ح, ي, ج” مواليد 1986 والمدعو “ع, ح” مواليد 1998 والمدعو “م, ا, م” مواليد 1992 والمدعو “م, ن, ج” مواليد 1993 والمدعو “ا, ح, م” مواليد 1995 والمدعو “ز, م, ا” مواليد 1991 تشاديين الجنسية.