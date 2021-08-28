ترقب لجلسة مساءلة رئيس الحكومة.. والبديل يتجهّز

يترقب الشارع جلسة مجلس النواب، يوم الاثنين القادم، لمساءلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط أخبار عن أنه لن يتوجّه إلى طبرق، وهذا ما قد يكون سببًا للنواب في سحب الثقة منه.

وأكد مصدرٌ لـ”218″، من داخل مجلس النواب، أن رئيس الحكومة لن يحضر إلى طبرق في جلسة المساءلة، وهو ما سيدفع بمجلس النواب، حتمًا، إلى سحب الثقة عن الحكومة، وتكليف رئيس وزراء آخر .

وقال المصدر ذاته إن هناك غالبية من أعضاء مجلس النواب ليسوا راضين عن سياسات وتحركات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ويرون أنه خالف البرنامج الحكومي، الذي من أجله وعلى أساسه؛ نال ثقة مجلس النواب، فضلاً عن التغييرات الكثيرة التي أُحدثت على الميزانية، والتي يقول النواب إنه بسببها وبسبب كبرها، في فترة وجيزة؛ لم ينل الموافقة عليها.

وعن الشخصية البديلة، علمت “218” أن فتحي بشاغا، وهو وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة المرشح في قائمة عقيلة صالح؛ أقرب الشخصيات المحتملة لخلافة الدبيبة، إذا ما تم السحب الثقة عن الحكومة، فهو قد وعد بالإطاحة بالتشكيلات المسلحة، ومنظومة مصرف ليبيا المركزي.

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