ليبيا الان

ترقب لجلسة مساءلة رئيس الحكومة.. والبديل يتجهّز

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يترقب الشارع جلسة مجلس النواب، يوم الاثنين القادم، لمساءلة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وسط أخبار عن أنه لن يتوجّه إلى طبرق، وهذا ما قد يكون سببًا للنواب في سحب الثقة منه.

وأكد مصدرٌ لـ”218″، من داخل مجلس النواب، أن رئيس الحكومة لن يحضر إلى طبرق في جلسة المساءلة، وهو ما سيدفع بمجلس النواب، حتمًا، إلى سحب الثقة عن الحكومة، وتكليف رئيس وزراء آخر .

وقال المصدر ذاته إن هناك غالبية من أعضاء مجلس النواب ليسوا راضين عن سياسات وتحركات رئيس حكومة الوحدة الوطنية، ويرون أنه خالف البرنامج الحكومي، الذي من أجله وعلى أساسه؛ نال ثقة مجلس النواب، فضلاً عن التغييرات الكثيرة التي أُحدثت على الميزانية، والتي يقول النواب إنه بسببها وبسبب كبرها، في فترة وجيزة؛ لم ينل الموافقة عليها.

وعن الشخصية البديلة، علمت “218” أن فتحي بشاغا، وهو وزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة المرشح في قائمة عقيلة صالح؛ أقرب الشخصيات المحتملة لخلافة الدبيبة، إذا ما تم السحب الثقة عن الحكومة، فهو قد وعد بالإطاحة بالتشكيلات المسلحة، ومنظومة مصرف ليبيا المركزي.

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قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • يجب على مجلس النواب دعوة النائب العام لحضور الجلسة ليستمع الى مخالفات الدبيبة للقانون ليصدر امرا بضبطه واحضاره هو ووزراءه عدا وزير النفط الذى مارس حقه وارسل خطاب للدبيبة ليصحح اخطاؤه وبما ان الاتفاق السياسى يجعل محاسبة رئيس الحكومة والوزراء قضائيا فان الدبيبة مدان جنائيا وخالف القانون ووصف البرلمان بسوق الخضار اما مجلس النواب الذى منح الثقة فمن حقه ان يتراجع عنها ليصبح الدبيبة عاطلا عن العمل

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  • نص الاتفاق ااسياسى يعطى الصلاحية لمجلس الوزراء وليس لرئيس الوزراء الذى يعتمدها فقط ولكنه خالف نص الاتفاق واصدر قرارات باطلة انفرد بها وخالف التشريعات القائمة مما يعرضه للمساءلة القضائية
    وهذا هو نص المادة الخاصة بصلاحيات مجلس الوزراء بالاتفاق السياسى :-
    وفيما يتعلق بالمادة الثالثة، وهي اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، فهي الهيئة الإدارية العليا للدولة، ويُستثنى من مهاما المهام المسندة للمجلس الرئاسي.

    ويختص مجلس الوزراء بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية، ولها على الأخص، تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة، ووضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية، وإعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، وإحالتهما لمجلس النواب لإقرارهما، وإصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريا وملائما، وذلك بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة، إلى جانب أي اختصاصات أو مهام تنص عليها التشريعات الليبية أو تستند إليها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

    أما عن الوزراء فهم مسئولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به، وفي إطار التضامن الحكومي.. ويقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.
    وفيما يتعلق اختصاصات رئيس الحكومة الوطنية، فإن الحكومة تعمل تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها، ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء لمدة موقتة، إلى جانب اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.. أما الوزراء هم مسؤولون كل عن أعمال وزارته، ويسألون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء عن سياسة الوزارة.

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