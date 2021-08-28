بالتزامن مع نفي الدبيبة وجود إرهابيين .. الميليشيات تروع الآمنين في الزاوية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بالتزامن مع أول رد لرئيس حكومة الوحدة على اتهام السلطات التونسية بوجود إرهابيين في قاعدة الوطية، انتقد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة الاتهام مؤكدا أنه عاري تماما من الصحة.

الدبيبة زعم أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب، لكن يبدو أن الرد جاء مبكرا من الداخل فبالتزامن مع هذه التصريحات التي وصفها كثيرون بالحادة، اندلعت الاشتباكات بين المجموعات الإرهابية على بعد حوالي 40 كليو متر من العاصمة طرابلس، وتحديدا في مدينة الزاوية.

وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعمد الدبيبة تجاهل جرائم الميليشيات التي تتجدد بين الحين والآخر في المنطقة الغربية، والتي كان آخرها ما وقع في مدينة الزاوية من اشتباكات بين ما يسمى بميليشيات دعم الاستقرار التي يقودها الإرهابي “عبد الغني الككلي”، وميليشيا الإسناد التي يقودها الإرهابي المدعو “محمد الفار”.

وقال شهود عيان إنه سُمع تبادل لإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، بالإضافة إلى دوي انفجارات متلاحقة، في منطقة غابة جودائم والعريوي شرق المدينة، وسط غياب أي تعليق رسمي حول أسباب اندلاع هذه الاشتباكات.

ووقعت الاشتباكات؛ بعد يومٍ واحد من هجوم مسلح مجهول المصدر؛ استهدف موقعًا أمنيًا، يتبع ما يعرف بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الزاوية، خلّف إصابات بين صفوف أفراد الأمن.

يذكر أن مدينة الزاوية تشهد اشتباكات متقطعة بين تشكيلي دعم الاستقرار المتحالف مع تشكيلات مسلحة بطرابلس وقوات الإسناد الأمني المدعومة من وزارة الداخلية؛ بسبب تنافس حول النفوذ وأماكن الانتشار، سرعان ما تنتهي بوساطات محلية، وسط استنفار أمني على خلفية مخاوف من شنّ عمليات إرهابية داخل المدينة، مع تصاعد تهديدات تنظيم “داعش” الإرهابي.