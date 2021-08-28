المشري يبحث مع السفير المالطي فتح الخطوط الجوية بين البلدين

التقى رئيس ما يسمى “مجلس الدولة الاستشاري” خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان رفقة النائب الثاني عمر بوشاح الخميس سفيرَ دولة مالطا لدى ليبيا رتشالز صليبيا في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الاستشاري التعاون المشترك بين البلدين، والبدء في إعطاء التأشيرات من السفارة المالطية في ليبيا، وكذلك إمكانية فتح الخطوط الجوية بين البلدين.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية انعقاد الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، بحسب ما تنص عليه خارطة الطريق المتفق عليها.

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