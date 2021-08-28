الصول: على رئيس الحكومة الامتثال أمام مجلس النواب بدون حجج لايضاح ماتم انفاقه

ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي الصول على ماتطرق له رئيس حكومة الوحدة الوطنية في لقاءه ببعض اعضاء مجلس النواب فيما يخص الميزانية والاستدعاء من قبل مجلس النواب عن طريق مكتب رئاسة البرلمان.

الصول قال في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه فيما يخص الميزانية هناك مغالطات ذكرها رئيس الحكومة بشأن عدم اعتماد الميزانية.

وأشار إلى أنه بناء على جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية والخطاب الموجه لرئيس الحكومة من مكتب رئاسة مجلس النواب واعطاءه الاذن بالصرف 112 قام محافظ مصرف ليبيا المركزي بتسييل مبلغ يقدر بـ 45 مليار دينار وأكثر حيث صرفت هذه المبالغ كالتالي”مليار دينار لمجابهة فايروس كورونا ومليار دينار في عقود لملف الكهرباء وقيمة المرتبات للعاملين في الدولة الليبية والذين يتقاضون مرتباتهم من خزينة الدولة بدون الزيادات المقررة وهناك مبالغ صرفت للباب الثاني الميزانية التسييرية لكافة القطاعات والوزارات” وكل ماذكر بدون رقابة ولا محاسبة.

كما طالب رئيس الحكومة بالامتثال امام المجلس بدون حجج لايضاح ماتم انفاقه من المبلغ المسيل وكذلك اين ستنفق المبالغ المذكورة في الباب الثالث التنمية والباب الخامس الطواريء ومدى استعداد الحكومة لتأمين عملية الانتخابات المرتقبة والمبلغ المدفوع للمفوضية العليا للانتخابات وكذلك بخصوص بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة مخالفة للقانون وهي ليست من اختصاصاتها علي سبيل المثال قرار ايفاد السفراء وهو اختصاص اصيل للمجلس الرئاسي مجتمعاً.

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