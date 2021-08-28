“التعليم العالي” تعلن خطتها لعودة الدراسة.. والمؤسسات المستهدفة

أصدرت لجنة متابعة وتنفيذ خطة الإطار الوبائي للعودة الآمنة للدراسة بمؤسسات التعليم العالي؛ نتيجة تحليلها الإحصائي لإمكانية استئناف الدراسة بكليات التعليم العالي.

وسمحت اللجنة المُشكّلة من وزارة التعليم العالي لـ 171 كلية بفتح أبوابها، شريطة متابعة الإجراءات الاحترازية وتأجيل افتتاح 107 كليات لمدة أسبوع؛ حتى يتسنى التحقق من بعض الإجراءات الاحترازية، بينما حظرت اللجنة افتتاح 33 كلية بسبب حاجتها إلى إعادة تقييم شامل، من حيث جاهزيتها لتوفير متطلبات التعامل مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

يُذكر أن وزارة التعليم العالي قد أوقفت مؤسسات التعليم الجامعي، منذ يونيو الماضي، على خلفية التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، قبل أن تُشكّل لجنة لبحث استئنافها.

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