بعد دعوات سحب الثقة.. جماعة الإخوان الإرهابية تحرض ضد النواب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

ما أن اقترب موعد جلسة سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة التي دعا لها مجلس النواب بعد يوم غدًا الإثنين، بدأت أبواق جماعة الإخوان الإرهابية، في الهجوم على مجلس النواب وسط دعوات بالتظاهر والخروج للشوارع للمطالبة بسقوط مجلس النواب.

وتحت هاشتاج “#يسقط_مجلس _النواب” بدأت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية التدوين عبر موقعي تويتر وفيسبوك، للتحريض ضد النواب دفاعا عن حكومة الدبيبة.

وناسي المشاركون في الحملة ضد النواب المنتخبون أن الحكومة الحالية لا تملك هذه الصلاحية، كونها انتقالية، ولم تنتخب من قبل الشعب الليبي، وأن مجلس النواب الحالي هو الجهة الوحيدة في البلاد التي جاءت عبر الصناديق.

وحاولت الحملة تضليل الرأي العام بالادعاء بأن مجلس النواب هو سبب عرقلة الحكومة، على الرغم من أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في كافة الملفات التي أوكلت لها، والتي يأتي في مقدمتها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد، وتهيئة البلاد للانتخابات والمصالحة الوطنية، لجانب ملف الكهرباء والوقود.

وأظهر الدبيبة انحيازا واضحًا لجماعة الإخوان الإرهابية والاحتلال التركي منذ وصوله للسلطة، خصوصا في ملف المرتزقة التابعين لأنقرة، والاتفاقيات الموقعة معها، بالإضافة إلى اتهام حكومته بتقديم رشاوى لأعضاء ملتقى الحوار السياسي في تونس للتصويت لصالح قائمة الدبيبة.

وكان مجلس النواب قد دعا الحكومة للمثول أمامه في الجلسة المقبلة بعد غدًا الإثنين الموافق للثلاثين من أغسطس الجاري، لمساءلتها عن الملفات التي أخفقت فيها.