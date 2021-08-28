عودة الحياة..عنوان خطاب الدبيبة للشعب الليبي

الشلافطي..مصطلح فتح القريحة بين مؤيد له ومعارض، فلم يعتد الساسة استخدام هذا المسمى في القاموس السياسي، كما أنه يعد تحديا جديدا وحساسا لرئيس الحكومة الذي أطلق هذا الوصف على حملته خارج نطاق الدولة، في مقابل أن هذه المجموعات المذكورة لا تعد ولا تحصى، عدا عن أن في يدها الحسم والفصل.

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