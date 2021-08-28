أبوبكر سعيد: أستبعد سحب الثقة من الحكومة

قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد إن النواب لم يتوافقوا على دعوة الحكومة لجلسة استجواب، مستبعداً أن يتم تداول قضية سحب الثقة من الحكومة في أي جلسة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.

وأضاف «سعيد»، في تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أن الحديث عن سحب الثقة عن الحكومة سيهدّد بتقويض الجهود الجارية للإعداد للانتخابات.

وتابع، «إن الاجتماع مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ناقش تقريباً كل ملفات المرحلة الحالية، كالانتخابات وعمل الحكومة والمستجدات السياسية».

وأشار إلى أن اللقاء سادته الإيجابية والمصارحة، ورغبة الحكومة في العمل على حلحلة العديد من المشاكل، لاسيما في الجانب الاقتصادي المتصل بالمواطن.